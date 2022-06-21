انت الان تتابع خبر بسعر 3500 جنيه.. شوف مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy F13 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “سامسونج” عن هاتفها المرتقب Samsung Galaxy F13 ، والذي من المقرر ان تعلن عنه بعد غد فى مؤتمر كبير ، حيث أكدت الشركة أن هاتفها الجديد سوف يحتوي على شاشة Full HD + بقياس 6.6 بوصة، وستكون الشاشة أصغر من المعتاد، فالحواف على الجانبين رفيعة للغاية ومسحوبة إلى الأسفل .

هاتف Samsung Galaxy F13

إمكانيات هاتف سامسونج Samsung Galaxy F13 القادم

ومن المؤكد ان تدعم “سامسونج” هاتفها الجديد Samsung Galaxy F13 ببطارية قوية تبلغ 6000 مللي أمبير، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 15 وات في العلبة ، يحتوي هاتف سامسونج Galaxy F13 على ذاكرة وصول عشوائي تصل لـ 8 جيجا بايت، بجانب ميزة ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للتوسيع، والهاتف الجديد من سامسونج سيقدم أداء أكثر سلاسة وسرعة.

وقد عززت شركة “سامسونج” هاتفها الجديد Samsung Galaxy F13 بمعالج Exynos 850 القوي، ومزود بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو ، الهاتف يعمل بإصدار One UI 4.1 وبنظام التشغيل Android 12، كما أن الهاتف الجديد من سامسونج يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب.

شركة سامسونج

وفيما يتعلق بالسعر فلم تكشف شركة “سامسونج” حتي الآن عن سعر Galaxy F13 بعد، لكن التسريبات تشير إلى أن الهاتف ستكون تكلفته حوالي 190 دولار، أي يبلغ 3500 جنيه مصري.