انت الان تتابع خبر عقبال ما يوصل مصر.. مواصفات وسعر هاتف ريلمي Realme 9 الجيل الخامس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “ريلمي” عن أحدث منتجاتها فى الاسواق الهندية ، واوضحت الشركة ان الهاتف الجديد Realme 9 5G يعتبر من أفضل هواتف الشركة فى الفترة الاخيرة ، حيث يأتي لهاتف مع بطارية ممتازة بسعة 5000 مللي أمبير وشريحة معالج من نوع Media Tech 810، بالإضافة للعديد من المواصفات المميزة.

realme 9 5g ريلمي

مواصفات هاتف Realme 9 5G الجديد

ووفقاً لما اعلنت عنه شركة “ريلمي” فيأتي هاتف Realme 9 5G بمعالج قوي يعمل بشكل جيد أثناء الاستخدام المكثف وهو معالج من نوع Media Tech 810 لا يشبه المعالج Realme 8 5G السابق الذي يعمل بمعالج Dimensity 700 ، ودعمت ريلمي هاتف Realme 9 5G ببطارية ممتازة التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

realme 9 5g ريلمي

ويضم هاتف “ريملي” الجديد شاشة IPS LCD فريدة مقاس 6.50 بوصة مدعومة بنظام تشغيل 90 هرتز ودقة 1080 × 2400 بكسل ، في إعدادات الكاميرا يعمل الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية الأولى رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتعمل الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل، بينما تعمل الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية للهاتف التي جاءت بدقة 16 ميجابكسل للسيلفي.

realme 9 5g ريلمي

ومن المؤكد حسبما نشرت التسريبات فإن هاتف “ريلمي” Realme 9 5G أيضًا على كابل USB من النوع A إلى C بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع سريع الاستجابة مع مدخل 3.5 مم، وأعلنت Realme عن هذا الهاتف متوفر بسعر 192 دولار أمريكي.