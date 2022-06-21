انت الان تتابع خبر عقبال ما يوصل مصر.. مواصفات وسعر هاتف ريلمي Realme 9 الجيل الخامس والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “ريلمي” عن أحدث منتجاتها فى الاسواق الهندية ، واوضحت الشركة ان الهاتف الجديد Realme 9 5G يعتبر من أفضل هواتف الشركة فى الفترة الاخيرة ، حيث يأتي لهاتف مع بطارية ممتازة بسعة 5000 مللي أمبير وشريحة معالج من نوع Media Tech 810، بالإضافة للعديد من المواصفات المميزة.
مواصفات هاتف Realme 9 5G الجديد
ووفقاً لما اعلنت عنه شركة “ريلمي” فيأتي هاتف Realme 9 5G بمعالج قوي يعمل بشكل جيد أثناء الاستخدام المكثف وهو معالج من نوع Media Tech 810 لا يشبه المعالج Realme 8 5G السابق الذي يعمل بمعالج Dimensity 700 ، ودعمت ريلمي هاتف Realme 9 5G ببطارية ممتازة التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات.
ويضم هاتف “ريملي” الجديد شاشة IPS LCD فريدة مقاس 6.50 بوصة مدعومة بنظام تشغيل 90 هرتز ودقة 1080 × 2400 بكسل ، في إعدادات الكاميرا يعمل الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية الأولى رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتعمل الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل، بينما تعمل الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية للهاتف التي جاءت بدقة 16 ميجابكسل للسيلفي.
ومن المؤكد حسبما نشرت التسريبات فإن هاتف “ريلمي” Realme 9 5G أيضًا على كابل USB من النوع A إلى C بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع سريع الاستجابة مع مدخل 3.5 مم، وأعلنت Realme عن هذا الهاتف متوفر بسعر 192 دولار أمريكي.