انت الان تتابع خبر بمعالج جبارة .. مواصفات وتصميم هاتف جوجل بيكسل Google Pixel 6a والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة “جوجل” على موعد مع إطلاق هاتفها الجديد بيكسل Google Pixel 6a ، وقد كشفت عن التصميم والمواصفات قبل طرحه في الأسواق، حيث من المقرر أن تطلقه شركة جوجل في نهاية شهر يوليو القادم، بعدما كانت أعلنت عنه في مؤتمر Google IO في شهر مايو الماضي.

هاتف جوجل Pixel 6a

تصميم هاتف جوجل بيكسل Google Pixel 6a

ومن المؤكد ان يأتي هاتف “جوجل” بيكسل Google Pixel 6a ثلاثة ألوان هي الأخضر والرمادي والأبيض حيث يعتقد أن هذه اللقطات تم تسريبها من شركة جوجل ، حيث تأتى هذه التسريبات بعدما تم تسريب أول فيديو للهاتف منذ أيام ، يعتبر الهاتف الجديد مشابه لهواتف Google Pixel 6 ، كما أن الهاتف قد يأتي مع لون رابع وهو اللون الأزرق، كما سيأتي الهاتف مع شاحن بفتحة USB-C داخل العلبة.

هاتف جوجل Pixel 6a

ويضم هاتف “جوجل” الجديد Google Pixel 6a شاشة صغيرة الحجم من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، مع إطار من الألومنيوم، مع طبقة حماية للشاشة مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 3، ومعيار IP67، مما يجعله يتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة حتى عمق 1 متر ، وسيبلغ سعر هاتف Pixel 6a، وقت إطلاقه في نهاية يوليو حوالي 449 دولارا أي ما يعادل 8 آلاف و 250 جنيه مصري.