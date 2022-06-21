مشروب سحري لطلاب الثانوية العامةخلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة، عادة ما تبحث الأمهات عن المواد الغذائية التي تخفف من انفعالات تلك المرحلة العصيبة في حياة أبنائهن وبناتهن، لذلك تعددت عمليات البحث مؤخرا، عن أفضل مشروب سحري لطلاب الثانوية العامة يعالج التوتر والقلق.

وعلى هذا النحو، كشفت الدكتورة مروة شعير، أخصائية وخبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال تصريحاتها لـ«هن»، عن أفضل مشروب سحري لطلاب الثانوية العامة يعالج التوتر والقلق، يمكن أن تقدمه الأمهات لأبنائهن خلال الفترة الراهنة، والتي تطلب قوة التركيز مع قلة الشعور بالخوف والقلق.

ونوهت خبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إلى أن الليمون بالنعناع يعد مشروب سحري لطلاب الثانوية العامة لمساعدتهم في القضاء على مشاعر القلق والتوتر، إذ أنه يمكن تناوله خلال هذه الأيام للقضاء على تلك المشاعر السلبية، إلى جانب مساعدته في الشعور بالترطيب في أيام الحر الشديدة.

ولفتت «شعير» إلى أنه يمكن تناول أيضا مشروب الموز باللبن خاصة في فترات الليل، وكذلك عصير القصب لكن ليس بشكل مستمر، إذ يفضل تناول القصب على مدار كل يومين.

وعلى النقيض هناك بعض المواد الغذائية التي حذرت الدكتورة مروة شعير، طلاب الثانوية العامة، من تناولها في هذه الفترة العصيبة، والتي تضمنت كل من:

1- المنبهات بأنواعها والمواد التي تحتوي على مادة الكافيين.

2- المشروبات الغذائية.

3- الأطعمة المقلية في الزيوت، ويفضل القلي بزيت الزيتون والزيوت الصحية.

4- الابتعاد عن تناول الأطعمة المغلفة والتي تحتوي على مواد حافظة.

5- يفضل تناول الأسماك مرتين أسبوعيا على الأقل، كما أنه يجب تناوله مشويا وليس مقليا في الزيوت.

(الوطن المصرية)

