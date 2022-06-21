انت الان تتابع خبر بإمكانيات جبارة.. مواصفات واسعار هاتفى شاومي POCO F4 و POCO X4 GT والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنوي شركة “شاومي” الكشف عن هاتفى POCO F4 و POCO X4 GT خلال الأيام القليلة المقبلة، مع عدد من الإمكانات الكبيرة للغاية، حيث ستصدر الهواتف بمعالجات قوية تقدم أداء سريعا مع بطارية ذات سعة كبيرة وكاميرات فائقة الدقة.

poco x4 gt شاومي

مواصفات هاتفى شاومي POCO F4 و POCO X4 GT

ومن المؤكد ان تدعم “شاومي” هاتف POCO F4 5G كاميرا بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 المتميز من شركة كوالكوم والذى يعد أفضل معالج في الأسواق في الوقت الحالي ، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5 ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android 12 .

poco x4 gt شاومي

وبخصوص مميزات تحفة “شاومي” POCO X4 GT فيأتي بسعر يبدأ من حوالي 400 يورو أى ما يعادل حوالي 8 آلاف جنيه مصري، مع شاشة LCD بحجم 6.6 بوصة، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية وسيعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8100 SoC ، كما سيحتوي على بطارية 5000 مللى أمبير وكشفت تسريبات عن سعر هاتفى شاومي POCO F4 و POCO X4 GT قبل إطلاقهما الرسمي، حيث سيبلغ سعر هاتف شاومي POCO F4 حوالى 430 يورو أى ما يعادل 8 آلاف و 500 جنيه مصري .