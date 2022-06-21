انت الان تتابع خبر. بسعر 2850 جنيه فقط.. مواصفات ومميزات هاتف ريلمي Realme C30 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة “ريلمي” بصدد الكشف عن أحدث هواتفها الذكية المناسبة للفئة المتوسطة Realme C30، في الهند يوم 20 يونيو وذلك في توقيت الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت الهند.

realme c30 ريلمي

مواصفات هاتف ريلمي Realme C30 الجديد

ومن المؤكد ان هاتف “ريلمي” الجديد Realme C30، بمعالج من نوع UNISOC T612، بدقة تصنيع 12 نانومتر، كما سيتم توفير الهاتف الجديد من ريلمي بإصدارين مختلفين فيتصل ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت أو ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام و ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت.

realme c30 ريلمي

وسوف يحتوي هاتف “ريلمي” الجديد Realme C30 على شاشة قياس 6.58 بوصة من نوع IPS LCD، وبدقة عرض Full HD Plus، بالإضافة إلى وجود نوتش في الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، وسيحتوى هاتف ريلمي Realme C30 بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 10 واط.

realme c30 ريلمي

وسوف يعتمد هاتف “ريلمي” الجديد فى التشغيل على نظام أندرويد 12، وبواجهة مستخدم Realme UI، سيتوفر هاتف ريلمي Realme C30 بالألوان الأسود والأزرق الفاتح والأخضر، و من المتوقع ألا يتعدى سعر هاتف ريلمي القادم مبلغ 154 دولار أمريكي ( أي حوالي 2850 جنيه فقط).