انت الان تتابع خبر ببطارية 7000 أمبير.. مواصفات واسعار هاتف تكنو Tecno Pova 3 العالمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت شركة “تكنو” الرائدة فى صناعة الهواتف الذكية ، مواصفات أحدث هواتفها الذكية Tecno Pova 3 والذي إنطلق لأول مرة في الفلبين الشهر الماضي، إلا أن Tecno India قامت بإعلان تشويقي جديد للجهاز يشير إلى إطلاق الهاتف في مكان آخر، وفقا للإعلان التشويقي سيظهر هاتف Pova 3 في حدث إطلاق فى 20 يونيو، و يعد عامل الجذب الرئيسي لهذا الهاتف الذكي هو البطارية القوية بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة .

tecno pova 3

مميزات هاتف تكنو Tecno Pova 3 العالمي

وإعلنت شركة “تكنو” إن هاتفها الجديد Tecno Pova 3 يأتي بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، نوع Helio G88 مزودا بمعالج رسوميات من نوع Mali G52، كما أنه مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تبدأ من 6 جيجابايت و تصل إلى 11 جيجابايت، كما أنه سيوفر ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.

ومن المؤكد ان هاتف “تكنو” Tecno Pova 3 يضم كاميرا خلفية ثلاثية، المستشعر الأساسي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يجلب الهاتف مستشعرين آخرين بدقة 2 ميجابكسل، و بالنسبة للكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ، ومن المتوقع ان يصل الهاتف الى الاسواق المصرية ويتوفر بسعر 3100 جنيه فقط .