انت الان تتابع خبر خطة ماسك لشراء تويتر في الانتظار وسط اشاعات بالنظر في خفض سعر الشراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أمام “إيلون ماسك” نحو ثلاثة أشهر للفوز بالشبكة الاجتماعية الأكثر نفوذاً في العالم “تويتر”، بعد أن رفضه مجلس إدارة تويتر باستراتيجية الحبوب سامة اخترق ماسك ذلك، مستفيدًا من عدم رضا المساهمين عن مجلس الإدارة لإجبار المجلس على قبول العرض وفي غضون أسبوع واحد فقط تم الموافقة عليه.

وعندما اعتقد العالم الخارجي أن تويتر يتملكه ماسك وبدأ في التطلع إلى العديد من التغييرات في المنتجات والسياسة بعد الاستحواذ، أطلق ماسك تصريحًا آخر مما ترك مستثمري تويتر مذهولين، حيث غرد فجأة في 14 مايو معلنا أن استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار سيكون معلقًا إلى أن يتم التأكد من ما إذا كانت الحسابات المزيفة تمثل 5% فقط من إجمالي مستخدمي تويتر، ليتكهن السوق بأن ماسك يريد التخلي عن الصفقة، ولكن تحدث ماسك مرة أخرى عن الجدل حول حسابات تويتر المزيفة في 16 مايو وقال إنه لن يستبعد إعادة التفاوض على سعر الاستحواذ مع تويتر.

بينما يبدو أن “إيلون ماسك” يبذل قصارى جهده للتخلص من شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، فإن مجلس الإدارة يبذل كل ما في وسعه لإنفاذ اتفاقية الاندماج، لتصبح أسهم تويتر مقيدة بالنطاق بين 35 دولار و 40 دولار، مما يمثل عائدًا جذابًا في حالة إتمام الصفقة على النحو المبين في البداية.

سعر سهم تويتر 36$ حاليا وسوف يكون سعر السهم المتفق عليه مسبقًا 54.20 دولار ليسجل عائد يزيد عن 50% على صفقة من المقرر الانتهاء منها بحلول 24 أكتوبر، وقد صرحت تويتر بأنها “ملتزمة بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها بأسرع ما يمكن، مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد نقدًا”.

بعد استحواذ ماسك على تويتر: أربعة تغييرات محتملة على مستقبل تويتر

1 – إلغاء تنظيم المحتوى

لطالما كان ماسك منتقدًا بشكل أساسي لسياسات تعديل المحتوى في تويتر، لهذا يتوقع الكثيرون أن استحواذه على تويتر سيؤدي إلى إجراء تغييرات على قواعد الإشراف على المحتوى للسماح بإعادة بعض الحسابات المعلقة مثل حسابات الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.

عندما وافق مجلس إدارة تويتر على الاستحواذ، قال ماسك إن حرية التعبير هي “حجر الزاوية” لديمقراطية فاعلة، وأن تويتر هو “المربع الرقمي للكلام حيث يمكن مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية”، وصف ماسك نفسه سابقًا بأنه “ليبرتاري مطلق”، على الرغم من أن تعريفه للمصطلح غير واضح.

قال “جيفري هوارد” الأستاذ المساعد في جامعة يونيفرسيتي كوليدج بلندن، إنه إذا خفف ماسك من قواعد الإشراف على محتوى تويتر، فقد يجد أن الأمور ليست كما كان يعتقد على الإطلاق، وقال إنه إذا تم استخدامه من قبل المجرمين أو الروبوتات أو الأشخاص ذوي النوايا، فيمكن بسهولة استخدام تويتر “كسلاح للأغراض الخبيثة والتحريض على الكراهية والعنف”.

ذكّرت حكومة المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية ماسك بمسؤوليته عن حماية حقوق مستخدمي تويتر، والآن بعد أن شددت الحكومات في جميع أنحاء العالم قوانينها بشأن إساءة الاستخدام عبر الإنترنت، فمن غير الواضح ما هي التغييرات التي سيجريها ماسك على إدارة المحتوى.

تسببت أخبار استحواذ ماسك على تويتر بالفعل في آراء متباينة في الولايات المتحدة، ورحب اليمينيون بالاستيلاء على السلطة، الذين شعروا أنهم يعاملون بشكل غير عادل من قبل منصات التواصل الاجتماعي، وانتقدهم اليسار حيث قالت السناتور الديموقراطية “إليزابيث وارين” إن ذلك “يعرض ديمقراطيتنا للخطر”.

2 – لا إعلانات؟

أصبح ماسك أكبر مساهم في تويتر في أوائل أبريل عندما نشر بعض التغريدات المحذوفة قائلاً إنه يريد إزالة محتوى الإعلان من خدمة تويتر المدفوعة “Twitter Blue”، وكتب في ذلك الوقت: “إذا نجح موقع تويتر في تحقيق أرباح من الإعلانات، فإن الشركات تتمتع بسلطة أكبر لإملاء سياسة الشركة”.

بينما يشعر ماسك بالقلق بشأن تأثير المعلنين على سياسات تويتر، يولد الموقع حاليًا 90 % من عائداته من الإعلانات، وقالت تويتر إن الإيرادات في الربع الأخير من عام 2021 بلغت 1.57 مليار دولار وإيرادات الإعلانات تبلغ 1.41 مليار دولار بزيادة 22% على أساس سنوي.

وقال ماسك إن خدمة الاشتراك المدفوع “Twitter Blue” يمكن تحسينها بشكل أكبر ويمكن أن تصبح مصدر دخل بديل، كما قال إنه سيخفض سعر خدمة الاشتراك.

وقد أطلق الموقع منتج خدمة الاشتراك المدفوع “Twitter Blue” في الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا في عام 2021، وسيستمتع المشتركون المدفوعون بعدد من الميزات المتقدمة مثل “إلغاء التغريدات”.

ولكن قد يحتاج ماسك إلى تحقيق التوازن بين حلم مساحة حرية التعبير التي يتحكم فيها الإعلان والوقائع القاسية لنموذج الأعمال الأساسي لتويتر.

3 – التأكد من عدم وجود روبوتات وحسابات مزيفة

من المرجح أن تحظى رؤية ماسك المتمثلة في “تدمير برامج التتبع غير المرغوب فيها” بشعبية كبيرة لدى مستخدمي تويتر، لطالما كان استخدام الحسابات المزيفة لأتمتة كميات هائلة من المحتوى غير المرغوب فيه والمضلل مشكلة كبيرة بالنسبة إلى تويتر.

في حين أن إزالة الروبوتات من تويتر ليس بالمهمة السهلة، فإذا نجح ماسك، فإن طريقة التخلص من حسابات الروبوتات على المنصة قد تعمل على خلق تقنيات جديدة يمكن استخدامها لتحسين الاكتشاف من البريد الإلكتروني العشوائي والاختراقات الضارة الأخرى.

4 – وظيفة التحرير بعد النشر

قبل تقديم عرض لشراء تويتر قام ماسك بالتغريد يسأل عما إذا كان متابعوه يرغبون في رؤية زر تعديل للتغريدات، وقد أكد موقع تويتر لاحقًا أنه كان يبحث في طرح ميزة تسمح للمستخدمين بتعديل محتوى تغريدة بعد نشرها.

لطالما طلب مستخدمو تويتر ميزة التحرير، لكن كيفية استخدامها أدت إلى آراء مختلفة، على الجانب الإيجابي، يتيح تحرير محتوى تغريدة بعد نشرها للمستخدمين تصحيح الأخطاء الإملائية أو أخطاء المحتوى دون فقدان عدد التعليقات والتغريدات والإعجابات التي اكتسبها المنشور بالفعل.

لكن رئيس المنتجات الاستهلاكية في تويتر “جاي سوليفان” حذر من أن ميزات التحرير قد تعرض شفافية المنصة للخطر إذا أسيء استخدامها، وقال إنه بدون أي قيود أو ضوابط، يمكن إساءة استخدام ميزة تحرير التغريدات المفتوحة واستخدامها لتغيير سجلات المحادثات العامة.

بعد استحواذ ماسك، من سيتولى إدارة تويتر؟

ليس من الواضح من سيدير ​​تويتر بعد استحواذ ماسك، “إيلون ماسك” هو نفسه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إنه الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا ورئيس شركة SpaceX، كما أنه يتولى أيضًا العديد من المشاريع والشركات الناشئة الأخرى.

الرئيس التنفيذي الحالي لتويتر هو “باراغ أغراوال”، الذي خٌلف مؤسس تويتر “جاك دورسي” كرئيس تنفيذي في نوفمبر 2021، وقال دورسي في ذلك الوقت إنه يثق بشدة في أغراوال كرئيس تنفيذي لتويتر وفي قدرته على قيادة الشركة.

لكن ماسك، الذي لديه العديد من الانتقادات لإدارة تويتر، أخبر مجلس إدارة تويتر في ملف الاستحواذ أنه “لا يثق” في إدارة الشركة.

كيف اشترى ماسك تويتر؟

في أوائل أبريل 2022 أظهرت بيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا “إيلون ماسك” يمتلك 9.2% من أسهم تويتر، وبناءً على سعر سهم تويتر في ذلك الوقت، بلغت حصة ماسك حوالي 2.89 مليار دولار، مما جعله أكبر مساهم فردي في الشركة، متقدماً على حصة مؤسس تويتر “جاك دورسي” البالغة 2.25%.

في ذلك الوقت، دعا تويتر ماسك للانضمام إلى منصة تويتر، لكن ماسك رفض الانضمام، ثم أعلن في 14 أبريل أنه سيشتري تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم بإجمالي 44 مليار دولار.