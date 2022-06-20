نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيل رائعة لالتقاط أفضل صور سيلفي بالهاتف الذكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحاول العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة التقاط أفضل صور سيلفي بالهواتف الذكية المنتشرة، حيث أصبحت من الهوايات التي يسعى لها الكثير من مستخدمي تلك الهواتف، حيث أن تلك الصور تأتي على عكس التقاط الصور العادية، لأها تكون أصعب بكثير في التقاطها وظهورها بالجودة المطلوبة، ويجب الإشارة إلى أنه عند التقاط تلك النوع من الصور يجب اتباع بعض الخطوات الهامة والنصائح الرائعة من أجل التقاط صور سلفي جيدة، ولاسيما أنها تتطلب مجهود كبير بخلاف الصور العادية التي يلتقطها لك الآخرون.

كيفية لحصول على أفضل صور سيلفي

من جانبه أوضح موقع “Android Police” أنه يوجد عدد من القواعد الأساسية التي يجب ابتاعها عند التقاط تلك النوعية من الصور، وذلك حتى تظهر بجودة عالية والتي قد يغفل عنها الكثيرون، وذلك على الرغم من انها قواعد بسيطة للغاية ويمكن اتباعها من جميع المستخدمين عند التقاط الصور منها:

يجب في البداية مواجهة مصدر الضوء حتى تظهر الصور السيلفي بجودة عالية، ويجب هنا الإشارة أنه في القيام بالعكس تكون الصور غير جيده حتى وإن كنت تستخدم أفضل الهواتف الذكية في العالم، وسواء كنت تلتقط تلك لصور تحت الإضاءة في المنزل أو الغرفة، أو كنت في الخارج تحت أشعة الشمس، حيث يجب دائماً مواجهة مصدر الضوء مما يتيح للمستخدم صورة سلفي رائعة.

ضرورة تجنب وميض الشاشة أو الفلاشة، حيث يجب عليك الابتعاد عنها بشكل كبير، وخاصة أن فلاش الشاشةأاو الوميض الخاص بها ليس بنفس العالية حلقة الضوء المخصصة للسيلفي، مما يترك لك صورة غير جيدة.

على الشخص استخدام زاويا الكاميرا المختلفة، حيث يجب عليك المحافظة على الكاميرا مرفوعة مع تجربة وجود زوايا مختلفة حتى تجد جودة في الصورة المطلوبة، وهنا يجب على المستخدم القيام بالتجريب على أكثر من زاوية من أجل العثور على الصور المميزة والجيدة، ويجب استخدام وضع الزاوية العريضة للصور السيلفي الجماعية حتى تلائم الجميع وتظهر في النهاية بشكل ملائم وممتاز يسر الجميع، ومن خلال اتباع تلك التعليمات السابقة التي أشرنا لها في هذا المقال، فإنك سوف تحصل على صور رائعة وممتازة.