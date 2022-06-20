نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث كودات ببجي موبايل غير مستعمل لأسترداد اكواد ببجي Redeem Code في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل كودات ببجي موبايل 2022 التي لابد فيها إن تكون حديثة وصالحة للاستعمال على مد اللاعب بالكثير من الجلود والعواطف والملابس النادرة، بالإضافة الى الأسلحة المتطورة والمدمرات، كل ذلك واكثر يمكن حصول اللاعب عليه عن طريق الاسترداد للاكواد الخاصة باللعبة وإدخالها في الموقع الرسمي لهذا الاسترداد Midasbuy من اجل تقوية الشخصية التي يلعب بها اللاعب والتي تعمل بصدد مساعدته على الفوز.

كودات ببجي موبايل

يعمل لاعبي ببجي موبايل على مد زمن اللعب لوقت أطول، او زيادة طول المباراة الدفاعية والهجومية التي يدخل فيها اللاعب مع الأعداء، وعليه إن يبقي حيا وسط ما يكون من محاولات متتالية لقتله والفتك به، وفي هذا الصدد يقوم اللاعب بالبحث عن العديد من الاكواد التي تعمل في ظل الحصول على مكونات أطالة اللعبة والتي يكون منها الشخصيات المتطورة التي تعطي للعبة شكل آخر وكأنها بدأت من جديد.

كود MONSTERDETECTED,

كود GODZILLAVSKONG,

وكود TITANSLASTSTAND.

كود GODZILLAKONG,

اكواد ببجي لايت 2022

لعبة ببجي لايت هي نسخة من اللعبة الأصلية ببجي موبايل ولكن بطريقة أسهل وابسط من اللعبة الأصلية، وتتمتع لايت بالدخول على انظمه الاندرويد الأصلية الخاصة بالهواتف المحمول من اجل التنزيل بشكل اسرع والاستمتاع باللعب، ولهذه اللعبة عدد من الكودات التي تعمل على منح الجلود والعواطف، وما تطلبه اللعبة من أسلحه وأدوات تجميل وما الى ذلك.

استرداد اكواد ببجي

يبقي الموقع الأوحد الذي يعمل على استرداد اكواد ببجي بطريقة امنه هو موقع Midasbuy، الذي يمكن لاعبي ببجي من الدخول السهل وشحن شدات اللعبة عن طريق خطوات أدخال الدولة، والعدد المطلوب من الشدات، وشراء الشدات وفقا لطريقة الدفع الذي يختارها اللاعب، او استرداد الاكواد والحصول على المكافئات والجوائز.

اكواد ببجي الكورية

أعلنت الشركة المصدرة للعبة ببجي عن أمكانية دخول اللاعب على الموقع الرسمي لاسترداد كودات اللعبة وهو موقع midasbuy، والحصول الأمن على كافة ما يحتاج أليه لإطالة اللعب والاستمتاع الأكثر، حيث يعمل استرداد الكود بحسب ما يكون له من رموز على تنفيذ الهدف المرجو منه ومنح اللاعب ما يريد من سكنات ومسدسات وأسلحة وملابس وما الى ذلك.