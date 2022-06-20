نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر BAC خطوات التسجيل في الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا الدورة الرئيسية تونس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في الإرساليات للحصول على نتائج البكالوريا تونس 2022، شهدت الساعات الماضية تزايد عمليات البحث عن خطوات التسجيل في الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا تونس 2022 برقم التسجيل حسب ما أعلنت وزارة التربية التونسية في بيان رسمي لها، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات التسجيل في الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا تونس التي من المقرر أن تعلن نهاية الشهر الجاري في جميع المحافظات التونسية وعبر الموقع الرسمي لوزارة التربية التونسية.

التسجيل في الإرساليات القصيرة sms للحصول على نتائج البكالوريا تونس

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية التونسية، بيانًا اليوم الإثنين الموافق 20 جوان 2022، عن البدء في إتاحة خدمة التسجيل في الإرساليات القصيرة sms لكافة الطلاب المترشّحين لإمتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2022، من أجل الحصول نتائج الامتحان بواسطة الإرسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لـ ”اتصالات تونس”، ” أوريدو” و ” أورونج” بسعر إجمالي قدره 950 مليم، فور إعلان نتائج البكالوريا تونس 2022 بعد إعتماد النتائج الرسمية في إطار خطة الوزارة الدائمة لاستخدام التكنولوجيا في العلم ونشر النتائج وإتاحة النتائج للطلاب بكل سهولة فور ظهور رسميًا بعد الإنتهاء من عمليات التدقيق والرصد في الكنترولات وإتاحة نتائج البكالوريا من خلال خدمة الإرساليات القصيرة للطلاب المشتركين في الخدمة.

خطوات التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة تونس 2022

ونستعرض معكم خطوات التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة sms لنشر نتائج امتحان الدورة الرئيسية للبكالوريا تونس 2022 حيث ستقوم وزارة التربية بتفعيل الخدمة للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي:

أولًا: كتابة كلمة BAC ثم ترك فراغ.

ثانيًا: ثم كتابة رقم التسجيل في امتحان البكالوريا.

ثالثا: ثم كتابة نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.

رابعًا: ثم النقر على كلمة حفظ البيانات والحصول على رقم التسجيل الخاص بالمترشحين لامتحان البكالوريا تونس 2022.

ونوهت وزارة التربية التونسية، أنه يجب أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا مكون من 6 أرقام وفيما يكون رقم بطاقة التعريف مكون من 8 أرقام، وسوف يتلقى المسلحون في الخدمة نتائج امتحان البكالوريا قبل موعدها الرسمي وقبل نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج البكالوريا الدورة الرئيسية تونس 2022.