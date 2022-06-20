احذفه الآن وفورا.. "جوجل" تحظر تطبيقا شائعا لسرقته بيانات مستخدمي فيسبوك

ووفق صحيفة ديلي إكسبرس فإن شركة جوجل قامت بحظر التطبيق من على متجر تطبيقاتها بعدما اكتشفت خطورته، كما قالت الشركة إنه تطبيق شائع بين مستخدمي هواتف أندرويد حيث تم تحميله أكثر من مليون مرة من قبل المستخدمين.

وأوصت جوجل جميع مستخدمي هواتف أندرويد بحذف تطبيق PIP Pic Camera Photo Editor فورا ، لقيامه بسرقة بيانات اعتماد فيسبوك بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، حيث يسمح للهاكرز بالوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.

كما نوهت شركة متخصصة في الأمن الإلكتروني بأن هناك 4 تطبيقات أخرى موجود على متجر التطبيقات تقوم أيضا بسرقة بيانات المستخدمين، وهي تطبيقات : Wild & Exotic Animal Wallpaper و ZodiHoroscope و PIP Camera 2022 و Magnifier Flashlight.

وحظرت جوجل مؤخرا تطبيق ZodiHoroscope ولكن هناك العديد من المستخدمين لا زالوا يستخدمون مثل هذه التطبيقات ويحتفظون بها على هواتفهم لذلك يجب حذف هذه التطبيقات فورا قبل سرقة بياناتك، كما يجب التحقق من مطور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات.