قبل ساعات من طرحه.. تعرف على مواصفات هاتف ريلمي Narzo 50i Prime الجديد

هذا ويدعي الإصدار الجديد Realme Narzo 50i Prime، وسيتم كشف النقاب عنه الثلاثاء المقبل.

ووفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف ريلمي القادم Realme Narzo 50i Prime، باللونين الأخضر والأسود، مع شاشة مثقبة تحتوي علي نوتش قطرة ماء مخصص لكاميرا السيلفي، مع غطاء خلفي مزود بكاميرا واحدة، موضوعة على جزيرة تغطي عرض الهاتف الذكي على غرار هواتف بوكو من شاومي.

كما يتميز هاتف Narzo 50i Prime، بحواف مسطحة وسيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ووفقا لمصدر التسريبات الشهير OnLeaks، فإن جهاز ريلمي المرتقب سيكون هاتفا ذكيا للمبتدئين بسعر أقل من 100 دولار (أي ما يعادل 1800 جنيه مصري).

ولم تكشف التسريبات عن الموعد المحدد لإطلاق هاتف ريلمي منخفض التكلفة Narazo 50i Prime، ولكن الشركة أعلنت أنها ستقدم منتجين جديدين خلال الأسبوع المقبل هما Realme C30 في 20 يونيو، والساعة الذكية Realme TechLife Watch R100 في 23 يونيو.

هذا ويمتاز إصدار ريلمي السابق، Realme Narzo 50i، بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة، والتى تأتى بجودة عرض HD+، وبدقة 720X1600 بكسل، ويمتاز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير.

هاتف Narzo 50i من ريلمي، يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة، بدقة 13 + 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك من نوع Helio G85، سعر 136 دولارًا "أي ما يعادل ألفين جنيه مصري".