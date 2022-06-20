واتساب يطرح ميزة رائعة بشأن الصوت أثناء المكالمات الجماعية

طرح تطبيق واتساب الشهير والأكثر شيوعاً بين تطبيقات المراسلة الفورية عدد من الميزات الرائعة والمهمة خلال الأسبوع الماضي، حيث أضاف التطبيق ميزة جديدة رائعة وبالغة الأهمية في المكالمات الجماعية، حيث تتيح تلك الميزة إمكانية كتم الصوت والذي يُعرف بـ Mute لبعض المستخدمين أثناء المكالمات، وهى من الميزات الرائعة التي طالب بها العديد من مستخدمي التطبيق، حيث تعمل تلك الميزة الجديدة على توفير صوت عال الجودة لجميع مستخدمي الغرفة في التطبيق، كما يعتبرها البعض نقله نوعية وإضافة جيدة من التطبيق خلال المرحلة الحالية.

واتساب وميزة كتم صوت المستخدم

من جانبه أشار موقع “The Verge” المتخصص في الأخبار التقنية، أن تلك الميزة التي أضافها تطبيق الدردشة الفوري تتيح للمستخدم كتم صوت مستخدم آخر إذا كان معك في غرفة الدردشة ذاتها، مما يؤدي إلى عدم السماح للمستخدم بسمع تردد صدى الصوت للمستخدمين في نفس الغرفة، مما يوفر في النهاية جودة عالية للصوت، مما يجعله منافساً قوياً لجميع تطبيقات الدردشة الفورية المتخصصة في المراسلة، ونجح خلال الفترة الماضية التطبيق في جذب كثر من ملياري مستخدم.

حرص تطبيق الدردشة الفوري على توفير العديد من الميزات خلال المرحلة الأخيرة، حيث أنه بجانب تلك الميزة يمكن للمستخدم إرسال رسائل لمستخدمين آخرين خلال المكالمة من غير إرسالها لجميع المستخدمين، حيث أنه سوف يتم ظهور إشعار في حال انضمام مستخدم جديد للمكالمة، ويذكر أن التطبيق يسمح بإجراء نحو ما يصل إلى 32 مستخدم في المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بما يصل إلى 8 مستخدمين على التطبيق.

والجدير بالذكر أن تلك الميزة الرائعة التي أضافها تطبيق الدردشة الفوري تختلف عن تطبيقات المحادثات الأخرى مثل زووم أو Microsoft Teams، والتي تتيح للمضيف خاصية كتم صوت المستخدمين، حيث يستطيع المستخدم في تطبيق واتساب كتم الصوت لأي من المستخدمين خلال المكالمة، وكان التطبيق قد طرح عدد من الميزات الجديدة من أجل زيادة الخصوصية وحصول المستخدم على مزيد من إعدادات التحكم مثل ميزة ” Last Seenآخر ظهور”، ومن يمكنه رؤية الملف الشخصي الخاص بك وكذلك العديد من الميزات الرائعة التي تُسعد المستخدمين.