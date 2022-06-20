نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تنزيل لعبة بيس 2022 eFootball pes على الجوال mobile game في المقال التالي
تعد من أكثر الألعاب التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي هي لعبة بيس 2022 efootball pes بعد صدورها على الجوال بمختلف أنظمة التشغيل سواء أندرويد أو ios حيث كان الكثيرين يترقبون الإعلان الرسمي عن اللعبة التي انتظرها الكثيرين بعد أن أعلنت شركة كونامي konami عن تأجيل صدور اللعبة على الموبايل والتي كان مقررا لها أن تصدر في بداية العام الجاري إلا أن الشركة تراجعت عن ذلك الموعد من أجل استثمار ذلك الوقت في تطوير اللعبة بشكل أكبر، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن موعد صدورها، حيث شهدت محركات البحث خلال الأشهر الماضية الكثير من عمليات البحث عن اللعبة التي تمتلك شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.
صدور لعبة بيس 2022 eFootball pes على الجوال
ورغم صدور لعبة بيس 2022 pes والتي تم تغيير اسمها إلى eFootball مؤخرا على أجهزة الكمبيوتر وبلاي ستيشن وإكس بوكس في شهر أبريل الماضي إلا أن أغلب محبي اللعبة كانوا يترقبوا صدورها على الجوال حتى قامت الشركة بالإعلان عن إطلاقها رسميا على الجوالات وذلك في بداية شهر يونيو الجاري، وفور ظهورها على المتاجر الإلكترونية شهدت لعبة كرة القدم الشهيرة نسب عالية جدا من التحميل في جميع دول العالم، وهو ما يوضح النجاح الكبير الذي استطاعت شركة كونامي أن تحققه من خلال ما قدمته من نسخ خلال السنوات الطويلة الماضية.
وتسعى الشركة إلى المحافظة على ذلك الجمهور الكبير وخاصة مع وجود منافسة قوية مع لعبة فيفا fifa التابعة إلى شركة EA sports والتي تمتلك شعبية كبيرة هي الأخرى.
خطوات تنزيل لعبة بيس 2022 eFootball pes على الجوال
وأعلنت الشركة المطورة للعبة بأنها مجانية ويمكن الحصول عليها بكل سهولة بالطرق الرسمية بدون دفع أي مقابل، حيث لكي يتم تحميلها على الكمبيوتر أو البلايستيشن أو إكس بوكس يجب الدخول على الموقع الرسمي للشركة وهو الموقع الوحيد التي تتوفر عليه اللعبة، أما لمن يرغب في تحميلها على الجوال يجب إتباع الآتي:
- فتح متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد.
- فتح أبل ستور لمستخدمي أيفون.
- كتابة اسم اللعبة “eFootball 2022” في صندوق البحث.
- سوف تظهر لك اللعبة.
- اضغط على خيار “تنزيل”.
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