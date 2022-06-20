كيفية شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE UC عبر الموقع الرسمي

نعرض لكم الطريقة الصحيحة والرسمية التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE والحصول على الشدات في اللعبة التي تعد من أكثر الألعاب شعبية في مختلف أنحاء العالم، حيث تحتوي على الكثير من المستخدمين نظرا للإثارة والمغامرة التي تحتوي عليها، ولذلك يوجد عدد كبير من مستخدمي اللعبة الشهيرة يبحثون عن الطريقة السليمة لشحن الشدات، حيث أنه في حالة استخدام مواقع غير رسمية يمكن أن يؤدي ذلك إلى غلق الحساب، ولذلك سوف نعرض لكم الطريقة الآمنة التي يمكن من خلالها الشحن بدون أي مشاكل قد تتعرض لها، وذلك لجميع مستخدمي اللعبة سواء على الهاتف الذي يعمل من خلال نظام التشغيل “أندرويد” أو مستخدمي هواتف أيفون التي تعمل عبر نظام تشغيل “ios”.

شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE UC

وتعد لعبة ببجي موبايل هي لعبة مجانية ويمكن الحصول عليها من خلال الدخول على جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو أبل ستور لمستخدمي أيفون وكتابة اسمها في صندوق البحث وبدء تحميلها على الهاتف، ويتم تسجيل الدخول عليها من خلال البريد الإلكتروني أو الحساب الخاص بمنصات التواصل الاجتماعي والبدء في اللعب، ورغم أنها مجانية بالكامل إلا أنها تحتوي على بعض الإضافات والمميزات التي يجب أن يقوم المستخدم بشحن الشدات من أجل الحصول عليها، وتلك الشدات تكون من خلال دفع مقابل مادي عبر الموقع الرسمي الخاص بالشحن، وتختلف الأسعار حسب عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها، حيث تتراوح الأسعار التي تم الإعلان عنها بين 10 جنيه مصري وحتى 1600 جنيه.

خطوات شحن شدات ببجي PUBG UC

ويجب لمن يرغب في الشحن أن يتبع الطريقة الآمنة وذلك حتى لا يتعرض حسابك إلى أي مشاكل قد تؤدي إلى غلقه، ولذلك يجب إتباع تلك الطريقة: