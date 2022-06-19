نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Vivo x80 pro فلاج شيب جديد من شركة فيفو | أهم المميزات والسعر في المقال التالي

Vivo x80 pro إصدار جديد وأقوي ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الخاصة بشركة فيفو. حيث أعلنت شركة فيفو مؤخراً عن إطلاق أحدث هواتفها ضمن عائلة الـX الخاصة بها وهي سلسلة الـx80 الجديدة. وقدمت الشركة ضمن تلك السلسلة هاتفي : Vivo x80 ، وأيضاً النسخة الأعلي Vivo x80 pro. يأتي الهاتف ليقدم مجموعة ممتازة من المواصفات والمميزات الداخلية والخارجية بداية من التصميم والخامات المستخدمة إلي المعالج والشاشة ونظام الكاميرات. والجدير بالذكر أن كاميرات الهاتف هي نتاج الشراكة ما بين شركتي Vivo و Zeiss ليأتي الهاتف مع واحد من أفضل أنظمة كاميرات الهواتف في الأسواق. وتأخذ الشركة بإمكانية التصوير إلي مستوي أعلي مع معالجها الجديد V1+ والذي يحسن من تجربة التصوير ومعالجة الصور. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Vivo x80 pro الجديد وما يقدمه من مميزات ومواصفات. مواصفات هاتف Vivo x80 pro : ‌أولاً : يتوفر الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 219 جراماً.‌

يأتي الهاتف أيضاً بخامات تصنيع في الظهر من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار معدني حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.‌

كما يوجد أيضاً علي ظهر الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، لحماية الهاتف من الخدوش والكسر.‌

، لحماية الهاتف من الخدوش والكسر.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن الهاتف لا يأتي مع دعم إمكانية زيادة مساحة التخزين ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

وعلي عكس نسختي الهاتف السابقتين أعلنت الشركة هذه المرة وبشكل رسمي عن مقاومة الهاتف للغبار والماء بشهادة IP68 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌ يأتي الهاتف مع شاشة من نوع LTPO3 AMOLED وبحجم 6.78 إنش ، تتوفر بجودة QHD+ مع دقة 1440×3200 بكسل.‌

وبحجم 6.78 إنش ، تتوفر بجودة مع دقة 1440×3200 بكسل.‌ كما تصل نسبة كثافة البكسلات إلي حوالي 517 بكسل لكل إنش ، مع ميزة LTPO3 أيضاً توفر الشاشة تدرج في معدل التحديث وذلك لتوفير الطاقة.‌

أيضاً توفر الشاشة تدرج في معدل التحديث وذلك لتوفير الطاقة.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 مع وجود فتحة صغيرة جدا للكاميرا الأمامية ، مما يوفر استغلال أكبر لمساحة الشاشة وتجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كما تتوفر الشاشة بدعم خاصية HDR10+ مع درجة سطوع تصل إلي حوالي 1500 شمعة ، مما يوفر وضوح أكبر وإضاءة عالية حتي في وجود أشعة الشمس.‌

الشاشة أيضاً تدعم عرض أكثر من مليار لون عليها وذلك بفضل ميزة الـ1B Color.‌

تأتي الشاشة مع معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز مع التدرج من 0 إلي 120 حسب الاستخدام ، لتوفير سلاسة وسرعة في الحركة وأيضاً توفير الطاقة في نفس الوقت.‌

كذلك شاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية موضوعة مسبقاً من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، للحماية من البصمات والخدوش.‌ الأداء : الهاتف متوفر مع واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من فيفو Funtouch 12 ، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل Android 12 .‌

، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل .‌ كما يتوفر الهاتف مع أحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، مع تكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر موفرة في الطاقة.‌

، مع تكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر موفرة في الطاقة.‌ يحتوي المعالج علي ثمانية أنوية : الأولي والأقوي من بينهم تأتي من نوع Cortex-X2 ، مع تردد يصل إلي 3.00 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي ثلاثة أنوية أخري تعمل بتردد 2.40 جيجا هيرتز ، وتتوفر من نوع Cortex-A710.‌

وبالنسبة للأربعة أنوية المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A510 ، مع تردد أقل يصل إلي 1.70 جيجا هيرتز.‌

كذلك يأتي معالج الرسوميات GPU بالهاتف من نوع Adreno 730 .

. يتوفر الهاتف في ثلاثة إصدارات من مساحة التخزين المتوفرة كالآتي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 النوع السريع. كاميرا هاتف Vivo x80 pro : ‌تأتي كاميرا السيلفي الأمامية بالهاتف بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر بدعم خاصية HDR والتصوير بجودة عالية حتي الـ4K.‌

كما يأتي الهاتف مزوداً بإعداد رباعي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.6 ، تتوفر بدعم المثبت البصري OIS وخاصيتي الـPDAF و Laser AF.‌

الكاميرا الثانية Periscope Telephoto تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.4 ، تتوفر بدعم التثبيت البصري والتكبير حتي 5x Optical Zoom. ‌

أما عن الكاميرا الثالثة فهي عدسة Telephoto تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر بدعم خاصية Gimbal OIS للتثبيت والتكبير حتي 2x Optical Zoom.‌

للتثبيت والتكبير حتي 2x Optical Zoom.‌ وأخيراً كاميرا رابعة تأتي بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، ونستخدم في للتصوير الواسع بزاوية تصوير 114°.‌

كما تتوفر عدسات الكاميرات من شركة ZEISS ، مع وجود غطاء زجاجي أيضاً علي الكاميرات من نفس الشركة.‌

، مع وجود غطاء زجاجي أيضاً علي الكاميرات من نفس الشركة.‌ تدعم الكاميرات خاصية الـHDR و Dual Pixel Shift وأيضاً تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي Dual-Tone بجانب الكاميرات.‌

كذلك الهاتف يتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ8K والـ4K أيضاً بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

وأيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار.‌

الهاتف متوفر أيضاً بدعم خاصية الـGyro-EIS ، للتثبيت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Vivo x80 pro مع سماعات من نوع Stereo Speakers ، توفر أصوات واضحة ونقية.‌

مع سماعات من نوع Stereo Speakers ، توفر أصوات واضحة ونقية.‌ إلا أن الهاتف لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

بالإضافة إلي دعم مستشعر IR BLASTER ، والذي يتيح التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، والذي يتيح التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ بصمة الهاتف تأتي في مساحة كبيرة أسفل شاشة الهاتف ومن نوع Ultrasonic ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ الهاتف أيضاً متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الجيروسكوب ، ومقياس الضوء.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4700 مللي أمبير من نوع Li-poly ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 80 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 38 دقيقة فقط.‌

والشحن اللاسلكي أيضاً بقدرة 50 وات ، لشحن الهاتف لاسلكياً بنسبة 100% في خلال 50 دقيقة فقط.‌

الهاتف أيضاً متوفر مع مدخل شحن من النوع السريع Type C 3.1 ، مع دعم خاصية الـOTG.‌

أخيراً : متوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، البرتقالي ، والأزرق. سعر هاتف Vivo x80 pro : ‌910 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 17,090 جنية مصري.‌

962 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو حوالي 18,030 جنية مصري.‌

1115 دولار لنسخة الهاتف 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 20,900 جنية مصري. عمر شويل - جدة Vivo x80 pro فلاج شيب جديد من شركة فيفو | أهم المميزات والسعر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Vivo x80 pro فلاج شيب جديد من شركة فيفو | أهم المميزات والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.