نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة إي فوتبول بيس للاندرويد 2022 بالخطوات تثبيت 22 pess التحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملت شركة كونامي على إطلاق لعبة إي فوتبول بيس 2022 في أول تحديث للعبة هذا العام، إذ تسعي الشركة المذكورة المصدرة للعبة إلى إضافة عدد من التحديثات للعب في كل عام وذلك منذ إنشاء اللعبة وحتى العام الحالي، وقد أعلنت كونامي في هذا الصدد عن بعض من الإمكانيات الخطيرة الخاصة بلعبة e football pess في التحديث الأخير لها والتي تتمتع بمصداقية أكثر في اللعب وواقعية مفروضة على كافة اللاعبين.

لعبة إي فوتبول بيس للاندرويد 2022

تم إنشاء لعبة إي فوتبول بيس في عام 1998، وهي تعتبر من ألعاب كرة القدم القوية لما يميزها من رسومات جرافيك 3D محاكاة للواقع، وما تعتمده من مؤثرات صوتية بكافة اللغات من اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، وأيضا اللغات الإيطالية والأسبانية، وتعتمد اللعبة على أبطال حقيقين في عالم الساحرة المستديرة، حيث يستطيع اللاعب اختيار فريقه الذي يلعب به ويكون واحدا من لاعبيه ومعه من يحب من لاعبي العالم.

تنزيل بيس 2022 تعليق عربي

تميزت لعبة إي فوتبول بيس في تحديثها الجديد لهذا العام بتزويد اللعبة بعدد من المتطلبات الخاصة باستمرارية اللعب والاستمتاع في ملعب يشبه الواقع إلى حد كبير، ومن هذه المتطلبات مثل إضافة اللغة العربية في التعليق الصوتي الذي يتمتع به الملعب أثناء المباراة، حيث عمل هذا التطور المتمثل في إضافة اللغة العربية في التعليق على إضافة أيضآ عدد من الفرق العربية التي تتمتع بها كافة دول الوطن العربي والتي يكون من بينها فريق الأهلي بمصر وفريق الهلال السعودي.

بيس موبايل

يمكن لأي من محبي كرة القدم والألعاب التي تدخل في سياق هذه اللعبة العالمية الدخول من خلال الموبايل الخاص به من اجل تنزيل e football pess، حيث يمكن تثبيت هذه اللعبة من خلال خطوات سهلة

الدخول في تطبيقات قوقل بلاي في حالة استعمال اللاعب لهاتف بنظام الاندرويد.

والتسجيل كذلك في متجر آبل في حالة الايفون.

والقيام بكتابة اسم اللعبة سواء في قوقل أو آبل.

ثم الضغط على كلمة تثبيت التي تكون في الغالب في أعلى صورة اللعبة عبر محركات البحث.

بعد ذلك انتظار بضع دقائق تختلف باختلاف قوة شبكة الإنترنت التي تم توصيلها بالهاتف من أجل تثبيت اللعبة.

يمكن للاعب ربط اللعبة بعد التثبيت بحساب الفيس بوك.

لعبة pess 22 للاندرويد

لعبة pess هي لعبة مجانية إذ لا يحتاج اللاعب عند تنزيلها على الهاتف الجوال، أو على الأجهزة اللوحية والكمبيوتر، إلى دفع أي من الأموال، وتعمل على تمكين اللاعب من كافة ما يتعلق بكرة القدم من تدريبات اللاعبين وعمل دورات تدريبية لهم في مواعيد وأماكن معينة، بالإضافة إلى إمكانيه شراء اللاعبين واللعب بهم ضمن فريق خاص تكون انت مدربه.