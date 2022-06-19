شحن شدات ببجي بطريقة رسمية واحصل معها على شدات إضافية

يوجد أكثر من طريقة مجربة وحصرية يستخدمها الكثير من لاعبي ببجي بشحن الشدات، وقد نجحت هذه الطرق معهم وقاموا بالحصول على الشدات بشكل مباشر بعد الانتهاء من الشحن، وتكمن أهمية شحن شدات ببجي تساعد في الحصول على الكثير من الامتيازات في اللعبة مثل الأسلحة والملابس الجديدة والكثير من القنابل والأدوات التي يتم استخدامها في اللعبة للفوز.

طريقة الشحن شحن شدات ببجي PUBG Mobile

هذه الطريقة من الطرق السهلة التي يقوم باستخدامها عدد كبير من الأشخاص ويتم الشحن خلال دقيقة واحدة من المتجر الرسمي للعبة PUBG وطريقة الشحن كالآتي:

أولاً يجب الدخول على موقع Midas Bay الموجود على Google والذي عن طريقة سوف نقوم بشحن شدات ببجي.

وبعد ذلك إذا كان الشخص يقوم باستخدام الموقع للمرة الأولى يجب التسجيل عليه من حساب جديد.

وبعد ذلك سوف يجد الشخص أمامه الكثير من الأسعار المتفاوتة، وأيضاً مجموعة كبيرة من العروض التي تقوم بمساعدة اللاعبين في الحصول على كمية كبيرة من الشدات بسعر مميز ورهيب.

ثم يقوم الشخص باختيار كمية ومقدار الشدة التي يرغب فيها، ثم يقوم باختيار طريقة الدفع الإلكتروني التي تناسبه.

وسوف يتم نقل مفاتيح الربط التي قم تم شراؤها في وقت مسبق بشكل مباشر إلى الحساب الخاص بك واستخدامها فوراً.

شحن ببجي عبر الموقع الرسمي

يمكن الحصول على شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها بكل سهولة، وخطوات الحصول على الشدات من خلال الموقع ما يلى: