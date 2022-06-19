أهم مميزات هاتف iphone 14 pro max 2022 مواصفاته وسعر جوال ايفون 14 برو ماكس الرسمي

أهم مميزات هاتف iphone 14 pro max 2022 ، حيث كثرت الأقويل والشائعات حول السلسة الجديد لجوال ايفون 14 وايفون 14 برو ماكس ، التي سوف تطرحة شركة ابل خلال الأشهر القليلة القادمة ، ولعدم تعرضك عزيزي القاريء لبعض المعلومات المغلوطة من تلك الشائعات ، يمكنك الاطلاع علي كل ما ترغب في معرفته من مواصفات وأسعار لجوال iphone 14 pro max قوم بمتابعة الأسطر القادمة .

أهم مميزات هاتف iphone 14 pro max 2022

من ضمن الجوانب التي اهتمت شركة ابل بتطويره في جوالها الجديد ايفون 14 برو ماكس هو التكوين والبطارية :

يأتي Apple iPhone 14 Pro Max مزودًا بمجموعة شرائح Apple A14 Bionic وذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 6 جيجابايت.

قامت العلامة التجارية بتحميل معالج Hexa-core قوي يجمع بين تصميم Firestorm و Icestorm. المعالج الرئيسي للهاتف الذكي مدعوم أيضًا بمعالج Apple M14. علاوة على ذلك ، يتم تلبية المتطلبات الرسومية للجهاز بواسطة (رسومات رباعية النوى) Apple GPU.

تم تجهيز Apple iPhone 14 Pro Max ببطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 4352 مللي أمبير في الساعة. الخلية متوافقة مع كل من تقنية الشحن السريع 25 وات والشحن اللاسلكي.

التخزين والاتصال

يحصل الهاتف الذكي على 128 جيجا بايت من التخزين الداخلي غير القابل للتوسيع. من ناحية الاتصال ، فهو متوافق مع شبكات 4G VoLTE و 5G إلى جانب A-GPS Glonass و NFC و Mobile Hotspot و Bluetooth v5.0 و Wi-Fi.

سعر جوال ايفون 14 برو ماكس الرسمي

بعض المصادر أخبرتها أن الأسعار المرتفعة تتم مناقشتها داخليًا في Apple. في حين أن iPhone 14 القياسي سيبدأ من 799 دولارًا ، فإن iPhone 14 Max الأكبر سيكلف 100 دولار إضافي ، بسعر 899 دولارًا (حوالي 650 جنيهًا إسترلينيًا ، 1200 دولارًا أستراليًا). سيؤدي ذلك إلى رفع سعر طراز Pro إلى 1099 دولارًا ، وهو ما يزيد بمقدار 100 دولار عن 999 دولارًا لجهاز iPhone 13 Pro ، بينما سيحصل iPhone 14 Pro Max أيضًا على 100 دولار علاوة على iPhone 13 Pro Max الحالي ، مما يمنحه سعرًا 1199 دولارًا.

الان عزيزي القاريء نكون انتهينا من تقديم جميع مايدور حول جوال iphone 14 pro max من مميزات ومواصفاته وقائمة اسعارة المتوقعه في الأسواق العالمية ، نتمني أن نكون قد أفدناكم .