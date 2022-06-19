نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل سهولة! طريقة تنزيل لعبة GTA San Andreas على جوالك بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل لعبة GTA San Andreas ، لعبة جراند ثفت أوتو من الألعاب المعروفة جدا التي كانت تتوفر علي جهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر اللوحي أو الجهاز النقال أو الاكس بوكس. كما أننا يجب أن نذكر أنه قد تم إصدار العديد من النسخ منها التي يبحث عنها الكثير من مستخدمين الأنترنت . حيث أن لها العديد من النسخ ثم وصلنا إلى لعبة جي تي اي سان اندرياس الذي يسمى محاكي سرقة السيارات كما أن اللعبة بها محاكاة لعمل جرائم قتل عديدة غير أنها لعبة تعتبر حرة التصرف بها. ولقد تم إطلاق نسخة منها للهاتف المحمول باسم لعبة gta San Andreas للاندرويد وللمزيد من المعلومات عن اللعبة ومميزاتها فتابعونا

تنزيل لعبة GTA San Andreas ونبذة عنها

لعبة جراند ثفت أوتو: سان اندريس وبالإنجليزية GTA : San Andreas تعتبر تعديل منعش لجراند ثفت أوتو وسلسلة ألعابها. كما أنه من خلال اللعبة يمكنك أن تلعب وتستمتع بالمدينة الغامضة وهي مدينة سان اندريس. كذلك أن في المدينة العجيبة وهي سان أندرياس تعطينا ساعات وساعات من المرح والمتعة. كما أن هذا التعديل يتضمن الكثير والكثير من التغييرات التي تمس المدينة والشخصيات. هذه التغييرات سوف تجعل اللاعب منغمسا في المدينة التي سميت على اسمها جراند ثفت أوتو السابقة.

تنزيل لعبة GTA San Andreas تم تغيير المدينة. كما أن المدينة تتضمن كل المركبات والشخصيات. كذلك نحن اعتدنا على رؤيتها هناك. بالإضافة إلى محطات الراديو والازدحام والعديد من التفاصيل الصغيرة التي تجعل من هذا التعديل طفرة مميزة ممتازة. بالإضافة إلى التفاصيل المميزة. اللعبة تتميز بأنها بها العديد من معارك العصابات والسباقات. كذلك بالإضافة إلى الأسلحة المختلفة للقضاء على عصابات أخرى. كما أن هناك في اللعبة طرق متعددة للاستمتاع من خلال القيام بالجرائم. لعبة جراند ثفت أوتو: سان اندريس تعتبر واحدة من أحسن تعديلات سلسلة Grand Theft Auto لأنها توفر لك كل نكهات GTA San Andreas.

ما تطلبه لعبة GTA San Andreas

لعبة جراند ثفت أوتو تحتاج مساحة تخزين على الهاتف ولكن لا تقل عن 4 جيجا بايت فيما فوق.

تحتاج مساحة تخزين على الهاتف ولكن لا تقل عن 4 جيجا بايت فيما فوق. كما يجب أن يتوفر في الجوال معالج رسوميات قوي لظهور اللعبة بشكل واضح.

كذلك يجب أن يكون هناك نظام تشغيل للاندرويد 11 لــ تنزيل لعبة GTA San Andreas.

يفضل أن يكون معالج الجوال من نوع سناب دراجون 732g فيما فوق.

كما أن اللعبة يفضل أن تكون المساحة لا تقل عن 4 جيجا بايت.

وللمزيد عن ألعاب أخرى مثل: طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد و كيفية تنزيل لعبة Grand Theft Auto: Vice city و لعبة grand theft auto liberty city stories في مقالاتنا الفائتة.

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد

بعد أن أطلعناكم على ألعاب كثيرة ومميزات لعبتنا ومتطلباتها فنطلعكم في تلك الفقرة على كيفية تحميل جراند ثفت أوتو للاندرويد :