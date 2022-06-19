مميزات هاتف iphone 14 pro max أهم مواصفات إصدار 2022 وسعر ايفون 14 برو ماكس المتوقع في الأسواق العالمية

مميزات هاتف iphone 14 pro max ، سوف تقوم شركة apple بطرح احدث سلسة لها من الهواتف التي تحتوي علي طرز مختلفه منها ، ايفون 14 وايفون 14 برو ماكس ولكل منهما مواصفاتة ومميزاته الخاصة به ، ومن خلال هذه المقال سوف نعرض لكم تلك المميزات والمواصفات في هاتف iphone 14 pro max .

مميزات هاتف iphone 14 pro max

من أهم المميزات التي اهتمت بوضعها شركة ابل العالمية في هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد :

شاشة OLED مثيرة للإعجاب.

كاميرات قوية في كلا الطرفين معالج قوي مدعوم بمعالج Apple ¢ Â Â ™ الخاص به ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت وحدة رسومية Apple رباعية النوى 25 واط.

دعم الشحن السريع واللاسلكي IP68 مقاوم للغبار.

احترس من عدم وجود راديو FM ، لا مستشعر بصمات الأصابع ، تخزين غير قابل للتوسيع.

يعد iPhone 14 Pro Max أحدث إضافة إلى السلسلة بأكملها ، مما يتيح الوصول إلى مرئيات سلسة وتخزين داخلي مثير للإعجاب ولقطات مفصلة. ومع ذلك ، فإن المتغير المعين يخلو من مستشعر بصمات الأصابع وراديو FM.

مزيج من القوة والسرعة والفن.

مواصفات ومميزات هاتف iphone 14 pro max

العرض والكاميرا :

يتميز Apple iPhone 14 Pro Max بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بكثافة بكسل 457 بكسل لكل بوصة ودقة شاشة 1284 × 2778 بكسل. تحصل الشاشة الأمامية للجهاز على نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5: 9 ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز.

يوجد تكوين للكاميرا الثلاثية على الجانب الخلفي من Apple iPhone 14 Pro Max. يشتمل على كاميرا أساسية بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.6 ، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.4 ، بالإضافة إلى كاميرا Telephoto Shooter أخرى بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2. يلتقط إعداد الكاميرا بالكامل صورًا غير واضحة ومستقرة مع وظائف مدمجة مثل تقنية OIS والتركيز التلقائي للكشف عن الطور. يحصل الهاتف الذكي على كاميرا سيلفي 12 ميجابيكسل f / 2.2 على جانبه الأمامي مع Retina Flash.

الأسعار المتوقعه لهاتف iphone 14 pro max

سوف تأتي نسخة 256 جيجا بايت من هاتف ايفون 14 برو ماكس في السوق السعودي بسعر 5150 ريال سعودي . أما سعر هاتف iphone 14 pro max في السوق المصري 23500 الف جنية مصري ، لنسخة 256 جيجا بايت . سعر الهاتف في الأسواق العالمية لنسخة 256 جيجا بايت سوف يكون ب1100 دولار.

الان نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالتنا الذي قدمنا من خلالها ، أهم مواصفات ومميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد ، نتمني أن نكون قد أفدناكم .