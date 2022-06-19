نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة اي فوتبول بيس efootball 2022 بآخر إصدار لها وكيفية اللعب في المقال التالي
طريقة تحميل لعبة اى فوتبول بيس 2022، تعد اى فوتبول بيس تجربة لعب فريدة تميزت بالواقعية الشديدة مما جعلها من أفضل الألعاب الإلكترونية التي حازت على إعجاب الكثير من المستخدمين حول العالم وهو ما أثبته عدد مرات التحميل التي شهدتها منذ أن تم إطلاقها، وحرصت شركة كونامى على إضافة الكثير من التغييرات على اللعبة فى النسخة الحديثة efootball 2022 mobile لتجعلها أكثر منافسة وإثارة من تصميمات رائعة وملاعب جديدة وإضافة بعض القدرات الجديدة للاعبين وغيرها الكثير من المميزات، إلى جانب تميز هذه النسخة بالتعليق العربي على المباريات وهو ما أسعد الكثير من المستخدمين فى مختلف العالم العربي، ومنذ أن تم إطلاق التحديث الأخير منذ أيام قليلة تزايدات محركات البحث حول طريقة تحميل اللعبة، فتعرف معنا على كيفية تحميل لعبة اى فوتبول بيس 2022 للاندرويد والاستمتاع بها.
كيفية تحميل لعبة اى فوتبول بيس 2022 للاندرويد
- اذهب إلى متجر جوجل بلاى على هاتفك الاندرويد.
- اكتب اسم اللعبة فى مربع البحث efootball 2022 Konami.
- سوف تظهر لك النسخة الأصلية للعبة ادخل عليها واضغط على كلمة “تثبيت”.
- انتظر دقائق حتى يكتمل التحميل وتجد ظهور ملف اللعبة على هاتفك.
- ادخل على ملف اللعبة واتبع إعدادات التسجيل والدخول إلى اللعبة واستمتع ببدء اللعب مع فريقك المفضل.
- والجدير بالذكر أن اللعبة عند تحميلها للمرة الأولى فى الوقت الحالي سوف يتم نزولها بأخر إصدار لها وبكافة التحديثات والإضافات الجديدة التي تم تطويرها من قِبل الشركة مؤخراً.
كيفية اللعب داخل اى فوتبول بيس للاندرويد
- عند دخول ملف اللعبة قم باختيار فريقك الذي ترغب بالبدء به واختر خطة اللعب المناسبة لك ثم اضغط على “بدء المباراة” وسوف يتم انتقالك إلى الملعب تلقائياً.
- ستجد ظهور بعض الأزرار الشفافة على يسار الشاشة وهو التي يمكنك من التحرك داخل الملعب فى الاتجاهات الأربعة المختلفة.
- أما الأزرار التي تظهر على يمين الشاشة فهى تختص برمي الكرة والتمريرات بداخل الملعب بين اللاعبين سواء التمريرات القصيرة أو الطويلة.
- يوجد أيضا زر مخصص فى الغالب لحارس المرمى من أجل تسديد الكرة بعيدا.
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