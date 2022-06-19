انت الان تتابع خبر طريقة مضمونة لقراءة الرسائل التي حذفها المرسل من واتساب في الآيفون وأندرويد.. من دون برامج والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بمقدور المستخدمين للواتساب الاستفادة من خدمة كيفية قراءة الرسائل المحذوفة من الواتس اب في الايفون، وذلك عن طريق عدد من الخطوات التي تعمل في صدد تمكين هذا المستخدم من استرجاع ما تم فقده من صور أو مقاطع فيديو كان قد قام بإرسالها ثم تم حذفها لأي سبب من الأسباب، سواء ما إذا كان هذا الحذف يعود إلى قيام المستخدم بخطأ ما أدي إلى الحذف، أو كان هذا الحذف نتيجة لما قام به المرسل من الحذف المتعمد لهذه الرسائل.
*كيفية قراءة الرسائل المحذوفة من الواتس اب في الآيفون:
توجد عدد من الطرق التي تعمل في صدد كيفية قراءة الرسائل المحذوفة من الواتس اب في الايفون بخطوات سهلة، ومن اكثر هذه الطرق انتشارا هي الاسترجاع للرسائل من خلال خاصية النسخ الاحتياطي الموجودة في تطبيق الواتساب، حيث يمكن في هذا الصدد الدخول إلى تطبيق الواتساب الإلكتروني عبر الإنترنت، ومن خلال الايفون الخاص بك، ثم الدخول في الدردشات والنسخ الاحتياطي لها الذي يجب التأكد من تاريخ أخر ما قام به الايفون من نسخ احتياطي للرسائل.
*قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل:
هذا ويفضل عند البحث عن كيفية قراءة الرسائل المحذوفة من الواتس اب في الايفون الدخول على هذه الرسائل أخر يوم للنسخ الاحتياطي، قبل يوم من عملية الاستعادة والاسترجاع للرسائل، ثم يقوم المستخدم بإلغاء الواتس اب من المحمول، ثم إعادة تنزيله مرة أخرى من خلال محرك ابل ستور البحثي للايفون، سوف تظهر الرسائل المحذوفة وما يكون من صورتم حذفها أيضا بعد تفعيل رقم الهاتف، وكتابة رمز التحقق.
*قراءة الرسائل المحذوفة في الواتس بدون برنامج:
ويمكن استعمال خدمة ضبط الإعدادات في داخل الهاتف كخطوة هامة نحو كيفية قراءة الرسائل المحذوفة من الواتس اب في الايفون وذلك باتباع الأتي:
ـ عن طريق الدخول على الإعدادات.
ـ والقيام بالدخول في أيقونة محو البيانات ألمسماه باسم Reset.
ـ ثم يقوم المستخدم بعد ذلك بكتابة معرف ID Apple، بكتابة كلمة المرور الخاصة به.
ـ وتأتى هنا الخطوة الأخيرة في الاسترجاع والمتمثلة في المسح الكامل للإعدادات والتنزيل مرة أخرى.
ـ ثم الضغط على استعادة البيانات من خلال التطبيقات.
*قراءة الرسائل المحذوفة من الواتس اب للاندرويد:
ـ افتح تطبيق الواتساب على هاتفك.
ـ ثم دخول الإعدادات، وبعدها اضغط على زر الإشعارات.
ـ ثم زر التنبهات، يظهر لك بالقائمة خيار الضبط المتقدم.
ـ يتم بعد ذلك الضغط على كلمة تفعيل في ضبط الإشعارات.
ـ وبالنزول لأسفل تجد الرسائل المحذوفة.