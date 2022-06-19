انت الان تتابع خبر مواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro .. كاميرا متميز ودقة عالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة شاومي الصينية، عن طرح هاتف Xiaomi 12 Pro، بمميزات أكثر من رائعة، وسنتعرف عليه في هذا التقرير والتي تكون على النحو التالي.

مواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro:

وتكون كاميرا الهاتف، كاميرا ثلاثية الأبعاد بدقة 50 ميجا بكسل، بمستشعر رئيسي كبير من سوني IMX707.تعرف Xiaomi ProFocus على العناصر ليمنع تشويش اللقطات مع إمكانيات التركيز التلقائي للعين والوجه.

يوجد العديد من المميزات الخاصة بإنتاج الفيديو، ومنها وضع Parallel World وFreeze Frame Video وMagic Zoom.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 والنظام الأساسي المحمول الأكثر تقدما من Qualcomm، ويعتمد على دقة تصنيع 4 نانو متر، ويعزز الرسوميات GPU بنسبة 30٪ وكفاءة الطاقة بنسبة 25٪ مقارنة بالجيل السابق.

يكون الهاتف مزود بسرعات تحميل ونقل بيانات استثنائية UFS 3.1، وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 لسرعات ذاكرة تصل إلى 6400 ميجا بايت في الثانية.

تكون شاشة الهاتف من نوع AMOLED Dot المصنفة A + بواسطة DisplayMate، وبدعم TrueColor، تتميز الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للخدش، وتدعم تقنية Dolby Vision.