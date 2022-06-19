تحذير جديد لمستخدمي تطبيق واتساب.. احذفوا هذه الرسائل على الفور

هذا وحذر تقرير نشرته صحيفة "express" البريطانية، مستخدمو واتساب لتجنب رسالتين احتياليتين خطرتين، انتشرت على منصة المراسلة الشهيرة في بريطانيا خلال الأسبوع الجاري، حيث يدعي نصان الرسائل المزيفة أن متلقي الرسالة على وشك الحصول على هدية مجانية مغرية.

*احذف رسائل واتساب هذه على الفور:

وتدعي الرسائل الاحتيالية التي تدعي أنها مرسلة من عمالقة صناعة البيرة الهولندية هينيكن، تاجر التجزئة DIY Screwfix، أن مستخدمي واتساب قد فازوا بهدية مجانية بمناسبة عيد الأب تتضمن مبرد مجاني من بيرة Heineken أو مثاقب DeWalt Combi Drill من Screwfix.

ورغم ذلك، فإن هذه الهدايا جزءا من خدعة معقدة لجعل مستخدمي واتساب يقومون بتسليم بياناتهم الحساسة، وفي حال وقعت هذه المعلومات في أيدي المتسللين، فيمكن استخدامها في سرقة هوية الضحايا وحساباتهم البنكية.

هذا وأخبر كل من Heineken و Screwfix مستخدمي واتساب ، بالحذر من هذه الرسائل وأكدوا أنها مزيفة، بعد ورود تقارير عن عملية احتيال تتعلق بشركة "هينيكن"، قالت عملاق المشروبات: "نحن على علم بعملية التصيد الاحتيالي الحالية التي يتم تداولها عبر تطبيق الدردشة الاجتماعي واتساب، والتي أبلغنا عنها السلطات المعنية".

وطالب متحدث باسم شركة Heineken مستخدمي واتساب الذين تلقوا الرسالة بضرورة "حذفها على الفور". وفي الوقت نفسه حذرت منصة التجارة الالكترونية DIY Screwfix، عبر حسابها الرسمي على تويتر، مستخدمي واتساب من العملية الاحتيالية قائلة: "إذا تلقيت رسالة مريبة ، فإننا ننصح بشدة بحذف الرسالة والرجاء عدم النقر فوق أي روابط أو مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بك".

وأوضح متحدث باسم واتساب: "نشجع المستخدمين الذين تلقوا هذه الأنواع من عمليات الاحتيال على إبلاغنا بالرسالة لمراجعتها بحثًا عن رسائل غير مرغوب فيها أو إساءة".

في حال كنت تتساءل عن كيفية اكتشاف نص الرسائل المزيفة، أو ما يُعرف باسم هجمات التصيد الاحتيالي، وتريد تجنب المخاطر التي قد تتعرض لها من هذه الرسائل الخطيرة، فإليك ما تحتاج إلى معرفته:

- تتضمن الأشياء التي يجب البحث عنها أخطاء مطبعية أو نحوية في الرسالة الواردة إليك على واتساب (حيث لا ينبغي أن تحتوي المراسلات الرسمية على هذه الأخطاء).

- في حال تلقيت نوع من الرسائل تطالبك بإرسال معلومات حساسة أو مالية فلا ترد عليها.

- إذا تلقيت رسالة تعمل على توجيهك إلى موقع ويب خارجي لا تنقر على عنوان URL المرفق بها.

- تحقق أيضًا من تفاصيل الاتصال الخاصة بالمرسل حيث يمكن أن يكون هذا بمثابة دليل واضح بأن الرسالة التي تلقيتها هي عملية احتيال.