انت الان تتابع خبر ما طريقة نقل محادثات واتساب من موبايلي من غير ما تضيع ؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتاح واتساب ميزة جديدة، تمكنك من الاحتفاظ برسائلك ومجموعاتك حتى عند تغيير الهواتف والتبديل من نظام تشغيل لآخر، ولكن حسبما ذكر موقع “businessinsider” قد يتطلب الأمر بعض الخطوات.

و إليكم خطوات نقل سجل دردشاتك بين الموديلات المختلفة من الهواتف

يمكنك نقل رسائل واتساب من آيفون إلى أندرويد، ولكن ستحتاج أولا إلى توصيل كلا الجهازين بكابل Lightning-to-USB-C، وتختلف الخطوات المتبعة اعتمادا على نوع هاتف أندرويد الذي تستخدمه.

نقل محادثات واتساب

من آيفون إلى أندرويد

1. افتح واتساب على جهاز آيفون الخاص بك وانقر فوق الإعدادات في الزاوية اليمنى السفلية.

2. اضغط على الدردشات، ثم انقل الدردشات إلى أندرويد.

3. انقر فوق زر “ابدأ” ودع التطبيق يحفظ جميع الدردشات، قم بتشغيل هاتف سامسونج وابدأ في إعداده، عندما يسألك تطبيق Smart-Switch عما إذا كنت تريد نقل بياناتك من آيفون انقر على زر تأكيد، وقم بتوصيل الهواتف باستخدام الكابل الخاص بك.

4. حدد جميع التطبيقات والبيانات التي تريد نقلها، واختر تطبيق واتساب.

5. سترى رمز الاستجابة السريعة المسمى نقل محادثات واتساب، امسحها ضوئيًا باستخدام جهاز آيفون الخاص بك وانقر فوق ابدأ.

6. بمجرد نقل كل شيء، قم بإنهاء إعداد هاتف سامسونج ثم قم بتسجيل الدخول إلى واتساب باستخدام نفس رقم الهاتف الموجود على آيفون، ثم انقر على خيار استيراد وانتظر قليلا حتي تتم نقل محادثاتك.

من أندرويد إلى آيفون

أتاح التحديث الأخير خيارا يجعل نقل رسائل واتسآب من أندرويد إلى آيفون ممكنا، بإتباع الخطوات الآتية:

1. تأكد من عمل نسخة احتياطية من رسائل واتسآب الخاصة بك على جهاز أندرويد.

2. قم بتنزيل تطبيق Move to iOS على جهاز أندرويد من متجر بلاي، ثم افتحه.

3. على جهاز آيفون الجديد، انتقل إلى الإعداد حتى تصل إلى صفحة بعنوان التطبيقات والبيانات، في هذه الصفحة، انقر فوق “نقل البيانات من أندرويد”.

4. سيظهر رمز على شاشة جهاز آيفون الخاص بك، أدخله في تطبيق Move to iOS ودع الهاتفين يتزامنان، وفي شاشة نقل البيانات، تأكد من تحديد واتسآب.

5. انتقل من خلال المطالبات للسماح بنقل بيانات واتسآب إلى آيفون، وسيخبرك التطبيق عند اكتمال النقل.

6. قم بإنهاء إعداد جهاز آيفون الخاص بك، ثم قم بتنزيل واتسآب من App Store.

8. افتح واتسآب على جهاز آيفون الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى نفس رقم الهاتف الذي كنت تستخدمه من قبل، اضغط على ابدأ عندما يُطلب منك ذلك.