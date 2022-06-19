شاومي الصينية تطلق أفخم هواتفها الذكية لهذا العام بقدرات غير مسبوقة.. تعرف على سعر ومواصفات Xiaomi 12 Pro (فيديو)

وطبقا لموقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف شاومي الجديد Xiaomi 12 Pro، بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.73 بوصة وبدقة 1440 بيكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

هذا يأتي هاتف Xiaomi 12 Pro بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، كما يدعم Xiaomi 12 Pro ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

*بطارية هاتف Xiaomi 12 Pro:

كما يأتي هاتف Xiaomi 12 Pro ببطارية بقوة 4600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط، عبر منفذ USB -C، وبقدرة 50 واط.

هذا وتروج الشركة الصينية للهاتف الذكي الجديد من خلال كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر Sony IMX707 من إنتاج شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسات فائقة الاتساع تبلغ 115 درجة وكاميرا مقربة 2x، وذلك بالإضافة إلى كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

كاميرا هاتف Xiaomi 12 Pro

كما تأتي الكاميرا الرئيسية بقدرات تصويرية محسنة بنسبة 120% مقارنة بإصدارات سلسلة Mi 11، والتي جاءت مع مستشعر بدقة 108 ميجابكسل، ويعد طراز Xiaomi 12 Pro هو أول هاتف يستخدم مستشعر IMX707 الجديد من سوني.

*سعر هاتف Xiaomi 12 Pro:

يتوفر الإصدار العالمي من هاتف Xiaomi 12 Pro، مقابل سعر حوالي 999 دولارًا (أي ما يعادل حوالي 18 ألفا و720 جنيها مصريا).