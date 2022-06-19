انت الان تتابع خبر لو بتدور علي موبايل آوبو رخيص .. سعر ومواصفات Oppo A57 هو الحل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يمتاز هاتف أوبو Oppo A57 4G، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.

وتحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي، كما تدعم الشاشة أيضا نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100٪.

مواصفات Oppo A57

أوبو تجهزه بكاميرا خلفية مزدوجة

يتمتع هاتف أوبو Oppo A57 4G، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

معالج يدعم شبكات 4G

يعمل هاتف أوبو الجديد Oppo A57، بواسطة معالج من نوع Helio G35، والمطور بواسطة شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات 4G.

ويقترن هاتف أوبو Oppo A57، بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وبسعة تبدأ من 64 جيجابايت، كما يدعم الهاتف توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 4 جيجابايت، وتوسيع سعة التخزين الداخلية حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD