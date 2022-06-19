انت الان تتابع خبر لو بتدور علي موبايل آوبو رخيص .. سعر ومواصفات Oppo A57 هو الحل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يمتاز هاتف أوبو Oppo A57 4G، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.
وتحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي، كما تدعم الشاشة أيضا نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100٪.
مواصفات Oppo A57
أوبو تجهزه بكاميرا خلفية مزدوجة
يتمتع هاتف أوبو Oppo A57 4G، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.
معالج يدعم شبكات 4G
يعمل هاتف أوبو الجديد Oppo A57، بواسطة معالج من نوع Helio G35، والمطور بواسطة شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات 4G.
بطارية عملاقة
يحتوي هاتف أوبو Oppo A57 4G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، يمكن شحنها عبر منفذ USB -C من 0 حتي 50% في غصون 30 دقيقة فقط.
نظام تشغيل حديث
يعمل هاتف Oppo A57 4G بواجهة المستخدم ColorOS 12.1 من أوبو، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويمتاز الهاتف بقارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، ويدعم تقنية GPS، بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس، وتقنية Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، و مع دعم بطاقة SIM المزدوجة، و شبكة واى فاى Wi-Fi 802.11ac، ويمتاز الهاتف بدعم مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP54.
سعر Oppo A57 4G
ويتوفر هاتف أوبو Oppo A57 4G، في لونين هما الأسود والأخضر، ويبلغ سعر الهاتف الذكي حوالى 160 دولار (أي ما يعادل حوالي 2900جنيه مصري).