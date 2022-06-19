مواصفات ايفون 14 برو ماكس الذهبي وأهم مميزات جوال iPhone 14 Pro Max من آبل وسعره الرسمي في الأسواق

مواصفات ايفون 14 برو ماكس الذهبي . أخيرا وبعد أنتظار طويل من قبل محبي وعاشقي جوالات آبل الحديثة والذكية. قامت شركة آبل العالمية بالإعلان رسميا عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي يأتي من ضمن سلسلة هواتف وهي كالتالي ( iPhone 14 Pro Max . وجوال ايفون 14 برو . وجوال ايفون 14 ). مثلما أطلقت لنا في العام الماضي سلسلة الهواتف هذه ( ايفون 13 برو ماكس . وجوال ايفون 13 برو . وجوال ايفون 13 ). ومن المعروف أن سلسلة الهواتف هذه حققت مبيعات كبيرة وضخمة في خلال وقت قصير جدا. وهذا لآن جوالات شركة آبل تحتوي على الكثير من المميزات التي لم تجدها في أي هواتف أخري من أي شركة. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مواصفات ومميزات جوال iPhone 14 Pro Max وسعرة الرسمي في الأسواق.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس الذهبي

يبحث الكثير من الأشخاص عن مواصفات ايفون 14 برو ماكس الذهبي . الذي قالت صرحت شركة أبل عنه مؤخرا وأعلنت بأنها قد قامت بإضافة الكثير من التحديثات والتطويرات في هاتفها الجديد. وهذه هي مواصفات الجوال كما تم الإعلان عنها :

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5g.

تم تصنيع الهاتف من أجود وأفضل الخامات. فهو يأتي من الزجاج مع فريم من الألومنيوم.

يأتي جوال ايفون 14 برو Max بوزن 226 جم.

بوزن 226 جم. سماكة الهاتف هي 7.4 ملم.

يدعم شريحة اتصال واحدة من نوع nano sim.

نظام تشغيل الهاتف هو ios 16.

شاشة جوال ايفون 14 برو ماكس من نوع screen بدقة QHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هيرتز.

من نوع screen بدقة QHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هيرتز. يبلغ مقاس الشاشة نحو 6.7 انش.

معالج الهاتف هوApple A16 Bionic وهو من أقوي أنواع المعالجات.

معالج الرسوميات من نوع Apple GPU.

لا يدعم جوال iPhone 14 Pro Max ذاكرة هاتف خارجية.

ذاكرة هاتف خارجية. يدعم الفلاش.

رامات الهاتف 8 جيجا بايت.

الكاميرا الخلفية للهاتف مكونة من 3 كاميرات. بجودة 13 ميجا بكسل.

دقة تصوير الفيديوهات بالكاميرا الخلفية هي 8k.

أما عن مواصفات ايفون 14 برو Max بالنسبة للكاميرا الأمامية. فهي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2.

بالنسبة للكاميرا الأمامية. فهي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2. يدعم ميكروفون لعزل الضوضاء والضجيج.

كما يدعم الواي فاي والبلوتوث و gps.

السماعات الخارجية من نوع ستريو.

سعة بطارية الهاتف هي 4325 مللي امبير.

كما يدعم أيفون 14 برو ماكس معظم أنواع المستشعرات وهي كالتالي. التسارع والدوران والقرب ومعرف الوجه والبارومتر والبوصلة.

معظم أنواع المستشعرات وهي كالتالي. التسارع والدوران والقرب ومعرف الوجه والبارومتر والبوصلة. يدعم خاصية ال nfc .

يأتي بهذه الألوان الجذابة ( الذهبي، الأزرق، الأحمر، الأخضر، الأسود والأبيض ).

سعر ايفون 14 برو ماكس

يتساءل الكثيرين عن سعر الهاتف الرسمي في الأسواق. حيث أعلنت شركة أبل عن سعر الجوال وهو كالتالي :

سعر الجوال عالميا لنسخة 256 جيجا بايت يبلغ نحو 1100 دولار أمريكي.

أما عن سعر ايفون 14 برو Max في السعودية لنسخة 256 جيجا بايت هو 5150 ريال سعودي.

لنسخة 256 جيجا بايت هو 5150 ريال سعودي. كما بلغ سعر ايفون 14 برو Max في مصر لنسخة 256 جيجا بايت نحو 24500 جنيه مصري.

كانت هذه هي مواصفات ايفون 14 برو ماكس الذهبي الذي تم الإعلان عنها بشكل رسمي حتي الآن. فنرجو منك عزيزي القارئ متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عن الهاتف في حال الإعلان عنه من شركة آبل.