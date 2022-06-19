دراسة تحذر: تناول الحليب يسبب مرضاً خطيراً للرجال

دراسة تحذر: تناول الحليب يسبب مرضاً خطيراً للرجالكشف بحث جديد في جامعة لوما ليندا ونشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، عامل خطر غذائي رئيسي جديد محتمل مرتبط بسرطان البروستات.

وخلصت الدراسة إلى أن الرجال الذين يتناولون كميات كبيرة من الألبان بشكل معتاد يواجهون خطرا مرتفعا للإصابة بسرطان البروستات مقارنة بالذين يشربون كميات أقل منها.

ووجد البحث أن الرجال الذين يشربون حوالي 430 جراما من منتجات الألبان يوميا (1.75 كوبا من الحليب) أظهروا خطرا أكبر بنسبة 25٪ للإصابة بسرطان البروستات مقارنة بالرجال الآخرين الذين يشربون كميات أقل من الحليب يوميا (حوالي نصف كوب أسبوعيا). وكانت مخاطر الإصابة بسرطان البروستات بين من يشربون الحليب يوميا أعلى مقارنة بالرجال الذين يتجنبون منتجات الألبان.

يقول الدكتور غاري فرزر الباحث الرئيسي في الدراسة :"تضيف النتائج التي توصلنا إليها وزنا مهما إلى الأدلة الأخرى التي تربط منتجات الألبان، بدلا من الكالسيوم غير المصنوع من منتجات الألبان كعامل خطر قابل للتعديل للإصابة بسرطان البروستات"

يؤكد مؤلفو الدراسة أن عملهم لم يجد أن خطر الإصابة بسرطان البروستات يزداد إلى أجل غير مسمى مع تناول المزيد من الحليب. يبدو أن زيادة المخاطر تستقر عند حوالي ثلثي كوب من الحليب يوميا.

يوضح الدكتور فريزر: "معظم الزيادة المستمرة في المخاطر تتم بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى 150 جراما، أي حوالي ثلثي كوب من الحليب يوميا، يبدو الأمر كما لو أن بعض المسارات البيولوجية أو البيوكيميائية مشبعة بحوالي ثلثي كوب من الحليب يوميا.

تقول الدراسة: "أحد التفسيرات هو أن منتجات الألبان، أو بعض عوامل الخطر غير المعروفة المرتبطة ارتباطا وثيقا، لها علاقة سببية بخطر الإصابة بسرطان البروستات".

يعتقد الدكتور فريزر أن الهرمونات الجنسية الموجودة في حليب الألبان قد تكون متورطة، معظم أبقار الألبان المرضعة (حتى 75٪) حامل وسرطان البروستات مجرد سرطان مستجيب للهرمونات، علاوة على ذلك وجدت الأبحاث السابقة أن تناول منتجات الألبان والبروتينات الحيوانية الأخرى يرتبط بمستويات أعلى من هرمون معين في الدم (IGF-1) ، ويعتقد أن IGF-1 يدعم نمو بعض أنواع السرطان بما في ذلك سرطان البروستات.

ويقترن هذا العمل جيدًا مع دراسة سابقة أجريت في LLU. وجد هذا المشروع أن تناول حليب الألبان يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

يقول الدكتور فريز :"أوجه التشابه بين ورقتنا الخاصة بسرطان الثدي لدى النساء قبل عام وبين هذه الورقة المتعلقة بالرجال مذهلة، يبدو من الممكن أن نفس الآليات البيولوجية تعمل. "

وحذر مؤلفو الدراسة من أن النتائج التي توصلوا إليها لا تؤكد أن حليب الألبان يسبب سرطان البروستات، فقط أن هناك ارتباطا بين تناول الحليب وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات.

لا يزال الباحثون يقولون إنه ربما تكون فكرة حكيمة للرجال الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان البروستات أن يفكروا مرتين قبل تناول كميات معتدلة من حليب الألبان.

ويخلص الدكتور فريزر إلى أنه "إذا كنت تعتقد أنك معرض لخطر أعلى من المتوسط ​، ففكر في بدائل الصويا والشوفان والكاجو وأنواع أخرى من الحليب غير الألبان".

لا تستند هذه النتائج إلى مشروع بحثي صغير الحجم. شارك أكثر من 28000 رجل يعيشون في أمريكا الشمالية في هذه الدراسة، والتي استلزم متوسط ​​فترة تتبع أقل من ثماني سنوات بقليل.

كان جميع المشاركين خاليين من السرطان في بداية الدراسة ، لكن عادات تناول منتجات الألبان والكالسيوم الفردية اختلفت بشكل كبير. كان بعض الرجال يشربون أطنانًا من الحليب ، بينما يتجنب البعض الآخر منتجات الألبان تمامًا. تم تقدير كمية الألبان المعتادة لكل رجل من خلال استبيانات تكرار الطعام (FFQ) وعمليات سحب النظام الغذائي على مدار 24 ساعة. أيضًا ، قام مسح أساسي أكمله كل موضوع بجمع البيانات الديموغرافية مثل مؤشر كتلة الجسم ، وعادات التمرين ، وعادات التدخين ، وتاريخ سرطان العائلة ، وأي فحوصات سابقة لسرطان البروستاتا.

بمجرد جمع جميع البيانات الأولية ، راقب الباحثون سجلات حالات السرطان على مدى السنوات الثماني المقبلة. بحلول نهاية فترة المراقبة ، تم تشخيص ما مجموعه 1254 سرطان البروستاتا بين المشاركين في الدراسة.

تولى فريق البحث عناية كبيرة لفصل الكالسيوم غير المنتج من منتجات الألبان (عن طريق المكسرات ، والفواكه ، والبذور ، والبقوليات ، والخضروات ، إلخ) عن مصادر الكالسيوم الغذائية المرتبطة بمنتجات الألبان. بعد ذلك ، تم استخدام نموذج إحصائي لتحليل تأثير تناول منتجات الألبان بغض النظر عن أي عوامل أخرى (كالسيوم غير مشتق من منتجات الألبان ، والتاريخ الطبي للعائلة ، والعمر ، وما إلى ذلك).

بشكل عام ، يقول مؤلفو الدراسة إن النهج الذي اتبعوه ، والعينة السكانية الكبيرة التي كان عليهم العمل معها ، وضعتهم في وضع فريد للبحث في هذا الموضوع.

يضيف الدكتور فريزر: "نظرًا لأن مجموعة دراستنا أظهرت تباينًا وتباينًا كبيرًا في تناول منتجات الألبان ومستويات الكالسيوم ، يمكننا طرح السؤال بقوة غير عادية".

تعليقات الدكتور فريزر." يبدو من الممكن أن نفس الآليات البيولوجية تعمل. "

في الختام، حذر مؤلفو الدراسة من أن النتائج التي توصلوا إليها لا تؤكد أن حليب الألبان يسبب سرطان البروستاتا ، فقط أن هناك ارتباطًا بين تناول الحليب وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. هناك حاجة إلى مزيد من البحث في نهاية المطاف قبل الاتفاق على أي استنتاجات نهائية.

ويخلص الدكتور فريزر إلى أنه "إذا كنت تعتقد أنك معرض لخطر أعلى من المتوسط ​​، ففكر في بدائل الصويا والشوفان والكاجو وأنواع أخرى من الحليب غير الألبان".

لا تستند هذه النتائج إلى مشروع بحثي صغير الحجم، شارك أكثر من 28000 رجل يعيشون في أمريكا الشمالية في هذه الدراسة، والتي استلزم متوسط ​​فترة تتبع أقل من ثماني سنوات بقليل.

كان جميع المشاركين خاليين من السرطان في بداية الدراسة لكن عادات تناول منتجات الألبان والكالسيوم الفردية اختلفت بشكل كبير. كان بعض الرجال يشربون أطنانا من الحليب بينما يتجنب البعض الآخر منتجات الألبان تماما، تم تقدير كمية الألبان المعتادة لكل رجل من خلال استبيانات تكرار الطعام (FFQ) وعمليات سحب النظام الغذائي على مدار 24 ساعة، وفق روسيا اليوم.

قام مسح أساسي أكمله كل موضوع بجمع البيانات الديموغرافية مثل مؤشر كتلة الجسم، وعادات التمرين، وعادات التدخين، وتاريخ سرطان العائلة، وفحوصات سابقة لسرطان البروستات.

بمجرد جمع جميع البيانات الأولية راقب الباحثون سجلات حالات السرطان على مدى السنوات الثماني المقبلة، بحلول نهاية فترة المراقبة، تم تشخيص ما مجموعه 1254 سرطان البروستات بين المشاركين في الدراسة.

تولى فريق البحث عناية كبيرة لفصل الكالسيوم غير المنتج من منتجات الألبان عن طريق المكسرات، والفواكه، والبذور، والبقوليات، والخضروات عن مصادر الكالسيوم الغذائية المرتبطة بمنتجات الألبان. وتم استخدام نموذج إحصائي لتحليل تأثير تناول منتجات الألبان بغض النظر عن أي عوامل أخرى كالسيوم غير مشتق من منتجات الألبان، والتاريخ الطبي للعائلة، والعمر، وما إلى ذلك.