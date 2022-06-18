مايكروسوفت تتيح تطبيقا للحماية من الاختراقات لهواتف آيفون وأندرويد.. حمله الآن

ووفق موقع Phone Arena، فإن مايكروسوفت خصصت تطبيقها Microsoft Defender لجميع مستخدمي الهواتف الذكية، بعدما كان التطبيق متاحا فقط على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

وسوف يقدم تطبيق Microsoft Defender عدد من حلول الأمان للمستخدمين مع الحماية من البرامج الضارة وعمليات الفحص المستمرة لمكافحة الفيروسات بحثا عن التطبيقات الضارة.

كما سيتمكن المستخدمون من خلال تطبيق Microsoft Defender، من التحكم الخاص بما يفحصه التطبيق من خلال تمييز التطبيقات الآمنة والموثوقة وكذلك الضارة، كما سيقوم بارسال تنبيهات للمستخدمين عن ايجاد أو ملفات أو تطبيقات ضارة.

وسوف يختلف استخدام هواتف أندرويد لتطبيق Microsoft Defender عن هواتف آيفون، حيث أن الميزات الموجودة في التطبيق لن تكون واحدة لكل الهواتف فمثلا سيحصل مستخدمو أندرويد على ميزة الحماية من الفيروسات أما مستخدمو آيفون فسيحصلون على ميزة جديدة تمكنهم من عدم الدخول على المواقع الضارة، وتصيد الويب.