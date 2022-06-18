انت الان تتابع خبر بسعر 27500 جنيه فقط .. مواصفات موتورولا Motorola Razr 3 القابل للطي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “موتورولا” عن طرح هاتف جديد قابل للطي ينافس سامسونج وهواوي ، وكشفت تسريبات عن السعر المتوقع لهاتف Motorola Razr 3 القابل للطي والذى سيكون أرخص من سابقه، حيث تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاقه خلال الأشهر المقبلة لمنافسة هاتف Galaxy Z Flip4 القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية.

Motorola Razr 3 القابل للطي

مواصفات هاتف موتورولا Motorola Razr 3 القابل للطي

ويأتي هاتف “موتورولا” Motorola Razr 3 القابل للطي ، بمعالج سنابدراجون 8 الجيل الأول، ولكن بعد أن إطلاق المعالج الأحدث، أكدت تسريبات قبل أيام أن Motorola Razr 3 سيأتي مع سنابدراجون 8 بلس الأحدث، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت ومساحة تخزين ثابتة 512 جيجا بايت.

موتورولا Motorola Razr 3

وفيما يتعلق بشاشة هاتف “موتورولا” Motorola Razr 3 ، فتأتي من نوع OLED وبدقة QHD بلس مع معدل تحديث 120 هرتز وهي مواصفات رائدة بالفعل ، الكاميرا الخلفية في الهاتف ثنائية العدسات، الأولى يتوقع أن تكون 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 والثانية بزاوية إلتقاط واسعة دقتها 13 ميجا بكسل.

Motorola Razr 3 القابل للطي

وحسبما نشرت شركة “موتورولا” فإن هاتفها موتورولا Motorola Razr 3 سيكون أرخص من سابقه Razr 5G الذى تم إطلاقه في السوق الأوروبية بسعر 1400 يورو أى ما يعادل حوالي 27 ألفا و 500 جنيه مصرى، فيما ليس من المعروف حتى الآن إن كانت شركة سامسونج ستستقر على سعر Galaxy Z Flip4 ليكون نفس سعر سابقه ، أم سينطلق بسعر أعلى.