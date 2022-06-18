انت الان تتابع خبر أرخص هواتف فى السوق.. قائمة بأسعار عائلة موتورولا الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “موتورولا” الرائدة فى صناعة الهواتف الذكية ، عن أسعار أربعة إصدارات جديدة من هواتفها فى السوق ، وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، سربت أسعار العديد من هواتف موتورولا الأخرى، والتي لم تعلن عنها الشركة بعد، وتضمنت التسريبات أربع طرازات قياسية هي: Moto Edge 30 Fusion و Edge 30 Lite و Moto G32 و Moto E12.

Motorola Razr 3 القابل للطي

قائمة باسعار هواتف موتورولا الجديدة فى مصر

الهاتف الاول: موتورولا Moto E12

وقد نشرت شركة “موتورولا” إن هاتفها الجديد Motorola Moto E12 سوف يتوافر فى السوق المصري بسعر يبلغ 140 يورو (أي ما يعادل 2700 جنيه مصري)، للنسخة الأساسية بسعة 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32 جيجابايت، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل Android Go.

موتورولا Moto E12

الهاتف الثاني: موتورولا Moto G32

وتابعت شركة “موتورولا ” بشأن سعر هاتفها الجديد Moto G32 والذى من المقرر ان يأتي بتكلفة منخفضة بسعر حوالي 230 يورو (أي ما يعادل 4500 جنيه مصري)، للنسخة سعة 3 + 32 جيجابايت، وسيعمل بواسطة معالج Unisoc T606، وسيحصل على بطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

موتورولا Moto G32

الهاتف الثالث: Motorola Razr 3 القابل للطي

ونشر موقع “gsmarena” إن هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي أيقونة الشركة سوف ينطلق بسعر أرخص من سابقه ولكنه يظل إصدارا باهظ الثمن، حيث ستبلغ تكلفته حوالي 1150 يورو (أى ما يعادل حوالي 22 ألف و 550 جنيه مصري).