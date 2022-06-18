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عمر شويل - جدة الربح من الإنترنت عن طريق استطلاعات وخرائط جوجل بطريقة سهلة للمبتدئين، نقدم لكم اليوم طريقتين من أضمن الطرق لربح المال أونلاين عن طريق الهاتف وبدون رأس مال. الطريقة الأولى تعتمد على الربح من النت عن طريق استبيانات جوجل، وذلك من خلال الاجابة عن الاستطلاعات الدورية الصادرة من قوقل، ورغم أن تلك الطريقة تمنحك ربح قليل إلا أنه مضمون ويمكنك استخدامه بعدة طرق. أما الطريقة الثانية فهي تعتمد على الربح من google map، ويمكن جني الكثيرمن الارباح من خلالها ولكنها تحتاج إلى مجهود أكبر.

الربح من استطلاعات جوجل 2022

يمكنك من خلال الطريقة الأولى الربح من الانترنت عن طريق استطلاعات جوجل، حيث تقوم جوجل بطرح استبيانات بشكل دوري من خلال تطبيق Google reward، وفي مقابل الاجابة على هذه الاستبيانات يمنحك التطبيق مبالغ مالية تضاف إلى رصيدك. كل ما عليك هو التوجه إلى متجر قوقل ثم البحث عن كلمة Rewards و يظهر إسم التطبيق وهو Google Opinion Rewards، يتم تنزيل التطبيق والذي يحتوي على إستطلاعات يتم إرسالها لك كل فترة، يحتوي كل إستبيان على أربعة أو خمس أسئلة فقط، حيث يمكنك الحصول على مبلغ تستطيع إستخدامه في بلاي ستور لشراء الكتب أو تحويلهم على حسابك البنكي على PAYPAL.

يتم تجميع المبالغ عن طريق الإستبيانات التي يقوم المستخدم بالاجابة عنها، ويتم إضافتها إلى رصيد حسابك على أن تكون صالحة لمدة شهر فقط؛ لذا عليك استخدام أرباحك قبل انتهاء تلك المدة وسوف تجدها عن طريق النقر على الثلاث خطوط أعلى الشاشة ثم إختيار الدفعات والإشتراكات، تستطيع الآن إختيار طريقة الدفع وطريقة تحويل الأرباح، مع مراعاة أن يكون حساب بريدك الإلكتروني هو ذاته المسجل على هاتفك والخاص بحسابك على بايبال أو حسابك على متجر جوجل.

الربح من خرائط جوجل Google map

لا شك أننا جميعاُ نعتمد على Google map بشكل يومي لتحديد عنوان ومشاركته مع الأخرين أو الوصول إلى عنوان، يمكننا استغلال خرائط جوجل مع بعض العمل البسيط لتحقيق أرباح مالية جيدة. على سبيل المثال عند فتح أحد المطاعم في جوجل ماب نجد أنه غير متوفر به كافة المعلومات عن المكان حيث نجد تفاصيل العنوان، رقم التليفون والموقع الإلكتروني الخاص بالمطعم فقط، أما ساعات العمل، مواعيد العمل، قائمة الأطعمة المقدمة والأطباق الرئيسية غير متواجدة تماما، يأتي عملك هنا في معرفة تلك المعلومات عن المطعم وتكملة البيانات.

في حالة أخرى قد تمر بجانب أحد المحلات أو المطاعم ولا تجد إسمه على الخريطة، كل ما عليك هو وضع علامة على المكان بالتحديد والنقر عليه ثم النقر على أيقونة Add a missing place، ثم يتم إضافة المعلومات الخاصة بالمكان مثل إسم المطعم، عدد ساعات العمل، صور لقائمة الأطباق المقدمة والأطباف الرئيسية تحديدأ، وذلك بعد التفاوض مع صاحب المطعم على عمل ذلك قبل تنفيذه وبالتالي ربح المال مقابل هذه الخدمة.