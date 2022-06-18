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عمر شويل - جدة سعر هيونداي باليسيد 2023 وأهم المواصفات الجديدة والمتطورة تعتبر سيارات هيونداي باليسيد 2023 من السيارات المميزة والتي يهتم بها كثير من عشاق السيارات حيث ارتفع سعر هذه السيارة بشكل كبير خلال الفترة الماضية من 1350 دولار حتى 2000 دولار والذي يكون حوالي من 5000 ريال إلى 750 ريال تقريبا وبالتالي تم الإعلان عن هذه السيارة الجديدة والتي يوجد فيها العديد من المواصفات المميزة ويتواجد فيها ثلاث صفوف وسعرها يبدأ من 135 ألف ريال كما تتميز هذه السيارة بوجود دفع رباعي وبالتالي هذا الأمر تسبب في ارتفاع سعر السيارة إلى 2000 دولار بما يعادل حوالي 7500 ريال.

سعر سيارة هيونداي باليسيد

هذه السيارة تم الإعلان عن وجود العديد من التحديثات الجديدة والمختلفة منذ شهور وبالتالي سوف يتم طرحها داخل الأسواق في المربع الأخير من هذا العام أما بالنسبة للفئة القياسية لهذه السيارة والتي يطلق عليها اسم se والتي تقوم بسعر 36,000 دولار هو الذي يصل إلى 135,000 ريال وبالتالي ارتفعت كثيراً عن العام الماضي حوالي 5000 ريال.

سعر سيارة هيونداي 2023

أما بالنسبة للفئة الجديدة من هذه السيارة في هذا العام هي xrt والتي تقوم مخصصة للطرق الصعبة وسعرها يصل إلى 155,000 ريال سعودي وبالدولار 41.500 دولار . أما بالنسبة للفئة الأعلى لهذه السيارة Calligraphy حيث يصل سعر هذه السيارة 187,000 ريال سعودي وبالدولار يعادل حوالي 50,000 دولار وهذه السيارة التي يتواجد فيها دفع رباعي سوف تقوم بحوالي 195 ألف ريال وبالدولار 52,000 حيث ارتفعت عن العام الماضي حوالي 2000 دولار.

أهم مواصفات سيارة هيونداي باليسيد

تتميز هذه السيارة بوجود إطار رياضي بمقاس 20 بوصة وقدرتها على السين في المناطق الوعرة كما يتواجد فيها الشبكة الأمامي لمسات باللون الأسود مع وجود قضبان على السقف الحقائب والأغراض عليها كما تتميز بوجود مصدات أمامية وخلفية كبيرة الحجم وتختلف كثيراً عن باقي الفئات.

كما تتميز هذه السيارة بوجود دفع ثنائي أو رباعي مع وجود قوة الحصان تصل إلى 291 حصان أما بالنسبة لعدد اللفات تصل إلى 60 لفة في الدقيقة كما يتواجد فيها ناقل الحلقة ذو الثمانية سرعات بنظام الأوتوماتيك وهذه السيارة تتميز بوجود العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة.