اشحن ببجي موبايل حالا.. كيفية شحن شدات ببجي pubg uc للحصول على 10 آلاف شدة من الموقع الرسمي

شحن شدات ببجي، تكثف البحث بشكل كبير في الآونة الأخيرة من قبل أعداد كبيرة من اللاعبين في مختلف الدول عن شحن شدات ببجي، وكان ذلك بعد ان تم اغلاق الموقع الخاص بالشحن القديم، وطرح رابط رسمي حديث يمكن من خلالة شحن الشدات الخاصة باللعبة، والجدير بالذكر ان هذا التحديث قد جاء بعد أن تم طرح تحديث ببجي الاخير مع بداية شهر يونيو 2022 الجاري، وذلك لكافة الاجهزة الايفون والاندرويد والكمبيوتر، بالاضافة إلى ذلك فإن التحديث قد اضاف بعض الاسلحة الجديدة والتي قد حصلت على اعجاب الكثير من اللاعبين في تصريحات رسمية لهم.

شحن شدات ببجي

يمكن الآن لكافة اللاعبين البدء في شحن شدات ببجي، وذلك من خلال رابط الموقع الجديد الذي قد تم الإعلان عنه، حيث ان شحن الشدات يكون من خلال بعض البيانات الخاصة بالايميل لدى اللاعب، بالاضافة إلى دفع الأموال الخاصة بالشحن حسب عدد الشدات المُستخدم، حيث قد صدرت الاسعار الجديدة الخاصة بالشدات لتكون اسعار إجمالي 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه.

طريقة شحن شدات ببجي 2022

في اول خطوات شحن شدات ببجي قم بالضغط على الرابط التالي الخاص بالموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلالة شحن الشدات midas buy.

إذا كان لديك حساب مسبق في الموقع قم بادخال الباسورد واليوزر نيم، وإذا لم يكن لديك حساب سابق قم بإنشاء حساب عن طريق البريد الالكتروني وبعض البيانات الاخرى التي يتم طلبها في الموقع.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول، ستظهر أمامك العديد من الخدمات داخل الموقع، اختر خدمة “شراء” ضمن تلك الخدمات.

ستظهر امامك خانة فارغة تتطلب إدخال الرقم التعريفي الخاص بالايميل، قم بإدخاله بشكل صحيح.

اختر العملة التي من المقرر أن تقوم بالدفع من خلالها.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة

تعد شدات ببجي هي العملة الرسمية التي من خلالها يتمكن جميع اللاعبين من شراء كل ما يرغبون داخل لعبة ببجي لأنها بديل الأموال داخل لعبة ببجي أي أنها مقابل الشحن الذي يقوم به اللاعب لذا يحرص جميع اللاعبين على معرفة طريقة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي حتي يتمكنوا من شحن شدات ببجي بطريقة صحيحة من موقعها الرسمي.