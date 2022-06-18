شحن شدات ببجي 2022 عن طريق جووجل بلاي أسهل الطرق للشحن بالـ ID

توجد الكثير من الألعاب الإلكترونية التي توجد في الوقت الحالي وخصوصاً لعبة ببجي وهو تعتبر من الأكثر الألعاب استخداماً في الكثير من البلاد حول العالم، وهذه اللعبة تعتمد على القتال وهذا يخلق حالة إثارة وتشويق بين اللاعبين ويزيد من حالة الحماسة، والآن أصبحت اللعبة متوفرة على المحمول ويقوم الملايين من الأشخاص بشكل يومي بتحميل اللعبة ومن الأكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل لاعبي ببجي هو طريقة شحن الشدات.

شحن شدات ببجي PUBG MOBILE عبر بطاقات جوجل بلاي

تعتبر بطاقات جوجل من أسهل الطرق وأشهرهم لشحن شدات لعبة ببجي موبايل، وخطوات شحن شدات ببجي من جوجل بلاي ما يلى:

الخطوة الأولى القيام بالدخول على لعبة ببجي موبايل.

وبعد ذلك الدخول على إعدادات لعبة ببجي.

ثم النقر على شدات ببجي.

وبعد ذلك اختيار طريقة شراء من خلال متجر الجوجل بلاي.

ثم نختار عدد الشدات المطلوب شحنها.

ويجب التأكد من القيام بشحن الشدات من خلال الدخول إلى لعبة ببجي والذهاب إلى مكان الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عبر الاي دي

يوجد كثير من المواقع التي يمكن من خلالها يمكن شحن شدات لعبة ببجي موبايل، ولكن سوف نقدم لكم الطريقة الأفضل لشحن الشدات ومن خلال موقع Midasbuy من خلال الاي دي، وهذه الخطوات هي:

في البداية يجب القيام بالدخول على موقع الإلكتروني الرسمي Midasbuy.

ثم القيام بعد ذلك بكتابة رقم الاي دي الخاص باللاعب.

وبعد ذلك سوف يظهر أمامك مجموعة عروض كبيرة ومميزة لشحن الشدات.

ونختار بعد ذلك العرض المناسب للاعب، ثم تحديد طريقة الدفع المناسبة.

وبعد ذلك ننقر على كلمة شراء.

ويجب الانتظار قليلاً حتى يتم شحن الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

تعتبر طريقة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي للعبة من أكثر الطرق الآمنة، ومن أشهر هذه الطرق ما يلى: