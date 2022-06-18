نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث اكواد فري فاير Free Fire 2022 غير مستعملة وخطوات استبدالها موقع جارينا الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على الكودات في لعبة free fire ليس بالأمر الميسر، إذ يلزم في اكواد فري فاير 2022 أن تتميز بعدد من الشروط، تتمثل في كونها غير مستعملة في بادئ الأمر، حيث الكوادات المستعملة لعدد من المرات لا تعمل على تمكين اللاعب من الجوائز وما يتبعها من مكافئات عديدة من جواهر وملابس، وأشياء كثير يمكن الحصول عليها بكل بساطة عند استبدال هذه الاكواد، ولذلك فان على اللاعب في هذا الشأن التعرف على الكودات واختيار الأصلح منها للاستخدام.

اكواد فري فاير صالحة للجميع 2022

توجد في الكثير من المواقع الإلكترونية الخاصة بالألعاب اكواد فري فاير، وعلى اللاعب في هذه الحالة اختيار من تلك الاكواد والتي تسمى أيضا باسم رموز الاسترداد ما يكون ملائم ومتوافر وغير مستعمل، إذ أن الكودات الشغالة هي التي منها يحصل اللاعب على الأحزمة والملابس ومستحضرات التجميل، فضلا عن الشخصيات الجديدة والأسطورية، وكافة ما يتعلق بالحرب من سلاح وذخيرة تساعد على القضاء على كافة الأعداء.

كود كريمنال free fire

تمنح اكواد فري فاير كريمنال الأزرق والأحمر الكثير من الأسلحة والمدمرات الفريدة باعتباره من الرموز الهامة في استرداد الجوائز

تتمثل كودات كريمنال الأحمر في U7ZR R26U SFGF، كود 29ZN 4FZL CWLG.

أما كودات كريمنال الأزرق فهي E6V3 HFDB RNJL، كود KEEK V33J XRH8,

موقع استبدال الكود الجديد 2022

يمكن للاعب استبدال هذه الاكواد السابقة عن طريق موقع قارينا reward.ff.garena، الذي يتم من خلاله تعبئة الكود، ولابد من إدخال الكود بالطريقة الصحيحة حتى تتمكن من الاسترداد:

كود فري فاير مكون من حروف وارقام.

دخول الموقع يتطلب تسجيل الدخول باي طريقة متاحة.

ثم كتابة كود الاسترداد للهدايا الذي حصلت عليه من اللعبة.

وسيتم استبداله بالهدية وتجدها داخل حسابك.

اكواد فري فاير 2022 سيرفر الشرق الأوسط

كودات free fire الخاصة بسيرفر الشرق الأوسط كثيرة ويكون منها:

كود سكار تيتان فري فاير D4J1 D33S D5D4.

بينما كود الاستعادة في اللعبة Y7PS 1GR6 23H4.

وكود فاير باس X90B 1SD6 WSFW.

كود سلاح سيد العقول HGKA SSLU EPVS.

كودات لعبة فري فاير رقصة العرش

رقصة العرش من السكنات والرقصات الهامة في اللعب والتي تعمل على جذب اللاعب إلى داخل المعركة بما فيها من قتال عنيف يقذف باللاعب إلى حافة الموت الذي عليه أن يبتعد عنها وينجو من القتل ويبقي حيا وسط المعارك، وذلك كي تنتهي اللعبة بسلام وكسب المعركة، ويتمثل رمز رقصة العرش في Y76S 1LR6 56L1، ويكون رمز رقصة القلب هو ZIKS IET6 43SI.