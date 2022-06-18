اخر تحديث لعبة اي فوتبول بيس 22 تعرف علي احدث مميزات تحديث PES 2022 للاندرويد

أخر تحديث من لعبة اي فوتبول بيس 22 الجديدة وإهم مميزات هذا التحديث وأحدث الإضافات الجديدة داخل اللعبة، قامت شركة كونامي بطرح تحديث اي فوتبول بيس الجديدة وما يحمله من مزايا تحمل مقتضيات اكثر للعب والاستمتاع، حيث أعلنت الشركة المذكورة بصفتها المنتجة للعبة والمسئولة عن ما يكون بها من تحديثات وتطورات مستمرة عن عدد من الأمور الهامة التي قامت الشركة بإضافتها على لعبة e football pes والتي منها تزويد اللعب بفرق عربية لكرة القدم لم تكن موجودة من قبل.

تحديث اي فوتبول بيس 22

يتضمن أخر تحديث للعبة اي فوتبول بيس الذي قامت كونامي بالإعلان عنه منذ أيام العديد من المستجدات التي تمنح اللعبة مذاق آخر يحمل الكثير من المتعة الواقعية التي حرص على تقديمها التحديث الجديد، اذا عملت كونامي في هذا الصدد على أضافه عدد من الفرق الرياضية التي تحمل أسماء عربية مثل كل من فريق الأهلي وأيضا فريق نادي الزمالك في داخل جمهورية مصر العربية، وفريق نادي الهلال الذي يعتبر من الأندية المتميزة التابعة الى المملكة العربية السعودية وغير ذلك من الفرق العربية.

فتح بيس 2022 للاندرويد

لفتح ولعب لعبة اي فوتبول بيس 2022 يكون عن طريق تثبيت اللعبة من على جوجل بلاي للاندرويد.

ثم استقبال ما يكون من تحديثات ويجب على اللاعب عند الفتح الإحاطة بكافة ما يكون من مواصفات للعبة.

مثل الحجم المتمثل في 56MB.

وأيضا المتطلبات التي تشمل اندرويد 7 او اكثر.

بالإضافة الى إمكانية فتح اللعبة على الايفون وأيضا أجهزة الكمبيوتر المختلفة والبلاي ستيشن.

مميزات تحديث اي فوتبول بيس 2022

هناك عدد من المميزات الجديدة لتحديث eFootball PES الأول لهذا العام 2022 منها مايلي:

إتاحة اللعب بفرق عربية تحمل كافة التدريبات والمعلقين الرياضين والحكام أيضا.

أضافه التعليق الصوتي باللغة العربية والذي يعتبر من أهم مميزات التحديث الجديد.

أمكانية تعامل اللاعب مع مدربين عالمين موجودين على ارض الواقع كشخصيات أسطورية في اللعب.

أضافه عدد من التفاصيل الخاصة بملابس الاعبين وألوان تلك الملابس والأحذية وما الى ذلك.

استمتاع التحديث الأخير بالكثير من الرسومات الجرافيك التي تجعل اللعبة اكثر واقعية.

بيس 2022 تعليق عربي

يعتبر التعليق العربي الجديد من اهم مميزات تحديث لعبة كرة القدم اي فوتبول وما له من مميزات تكاد تغطي على مختلف ما يكون من العاب تنتمي الى هذه الفئة الرياضية من الألعاب الإلكترونية بشكل عام، اذا يمكن للاعب سماع التعليق باللغة العربية بالإضافة الى أصوات المشجعين من اجل إحياء الملعب بصورة واقعية.