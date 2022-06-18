انت الان تتابع خبر برخص التراب .. اصنع تكييف بالمنزل بنفسك ستشعر انك في الاسكيمو وقل وداعا لحرارة الطقس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر التكييف من الوسائل الخاصة لتبريد الجو والذي يتم استخدامه بكثرة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

الا ان بعض الأشخاص غير قادرين على شراء مكيفات في البيت بهذه الأسعار الباهظة، الا انه يمكن اللجوء إلى الحلول المنزلية البسيطة والتي سوف تعطيك نفس الفاعلية.

حيث ان فكرة عمل المكيف في البيت هي نفس فكرة عمل الثلاجة والتي تعتمد بشكل أساسي على غاز الفريون.

أسهل طرق عمل تكييف بسيط في المنزل

تكييف الماء والملح

طريقة صنع هذا التكييف في المنزل لا تكون بسيطة كما يتوقع البعض، حيث أنه يعتمد بشكل أساسي على زجاجتين من البلاستيك.

وحوالي ملعقة كبيرة من الملح.

نضع في كل زجاجة معلقة واحدة من الملح، وفيما بعد تقوم بوضع الماء في الزجاجة.

كما أن الخطوة التي تكون في غاية الأهمية هو أن يتم وضع الزجاجات في المقابل أمام المروحة.

كما أنه من الممكن أن يتم تثبيتها على المروحة أو من على الخلف، وبهذا تكون صنعت تكييف في المنزل بابسط المكونات وأسهلها.

التكييف المحمول

حيث أنه من المعروف أن التكييف المحمول يحتاج إلى مروحة صغيرة، كما أنه لا بد أن تحضر مكعبات من الثلج وتستخدمها في الأمر، كما أنه تحتاج إلى قطع من الخشب وهذا تكون بديلا لغطاء الصندوق المخصص للثلج، والعديد من مسامير التثبيت. وطريقة عمله كالتالي: