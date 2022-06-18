نظام سوا نظام مسبق الدفع صالح للاستخدام على مدار ثلاث أشهر خاص بعملاء شركة الاتصالات السعودية من خلال يتمكن المواطنين والمقيمين بالمملكة بإجراء كافة المكالمات الخاصة بهم سواء الدولية أو المحلية، وذلك إلى جانب إرسال رسائل قصيرة نصية والدخول إلى شبكة الإنترنت، ولكن هناك مشكلة ظهرت للعملاء مؤخراً هو سحب رصيد نتيجة الاشتراك في خدمات سوا، الأمر الذي رغب البعض منه في إلغائه، وقد وفرت الشركة طريقة من خلالها يتم إلغاء تفعيل الاشتراك وفق رغبة العميل من خلال استخدام الأكواد، والتي نتعرف عليها تفصيلاً خلال السطور التالية.

طريقة إلغاء الاشتراك في خدمات سوا

شركة الاتصالات السعودية منحت العميل الخاص بها الكثير من الخدمات المتعلقة بأنظمة سوا، حيث يتم خصم قيمة الخدمة من رصيد العميل في يوم تجديدها أو في حال عدم وجود رصيد كاف لسداد قيمة الخدمة يتم تجديدها فوراً وخصم قيمتها بمجرد إجراء عملية الشحن، الأمر الذي أزعج العديد من العملاء خاصة إذا كانت تلك الخدمات لا يريدها الشخص، لذا حرصت الشركة على توفير ما يطلبه العميل من خلال طرح أكواد من خلال الاتصال بها يتم إلغاء الاشتراك فوراً.

أكواد إلغاء الاشتراك في خدمات سوا

حددت شبكة الاتصالات السعودية الأكواد التالية ليقوم عملاء الشركة باستخدامها عند الرغبة في إنهاء الاشتراك بالخدمة لعدم سحب رصيد من حساب الشخص:

أولاً يمكن الاتصال على كود (*900# ) وتحديد خيار إنهاء الاشتراك بجميع الخدمات أو البعض منها حسب الرغبة.

ثانياً يمكن للعميل لإنهاء الاشتراك بالخدمة إرسال رسالة إلى (800828) على أن تكون رسالة فارغة من خلالها يتم تفعيل إجراء إلغاء كافة الخدمات المدفوعة والخاصة بنظام سوا على نفس الخط المرسل منه الرسالة.

أكواد إلغاء الاشتراك في بعض الخدمات

كما خصصت الشركة لإلغاء الاشتراك في خدمات بعينها أكواد خاصة بها، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالإلغاء على العميل، وهي كما يلي: