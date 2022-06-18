تعرف على خطوات تحميل  اى فوتبول بيس Pes الاصدار الجديد للاندرويد

خطوات تحميل اى فوتبول بيس الإصدار الجديد للاندرويد هي الشغل الشاغل لجميع عشان الألعاب بمختلف أشكالها خاصة البلاي ستيشن والاكس بوكس والأندرويد، حيث صرحت شركة كونامي التابعة لدولة اليابان عن توفر التحديثات الجديدة للعبة اي فوتبول بيس منذ فترة بالإضافة إلى تعديل كافة المشاكل والاعطال القديم وإضافة بعض التقنيات الجديدة والتي تتصدرها إمكانية تحميل اللعبة على أجهزة الأندرويد، لذلك يتسارع المهتمين بشغف شديد للتعرف على طرق تحميل اللعبة من خلال المواقع المختلفة لأجهزة الأندرويد، خاصة المواقع الرسمية والمجانية التي لا تلحق الضرر بأجهزة اللاعبين بسبب الغش التجارى والتزوير وغيرها، تابع معنا.

لعبة أي فوتبول بيس ٢٠٢٢

تعتبر من الألعاب التي لاقت حيز كبير منالاهتمام بالإضافة إلى قائمة من الألعاب الأخرى، حيث تم إعلان النسخة الجديدة منها بالتزامن مع أبريل الماضي لكافة أجهزة البلايستيشن ٤،٥ بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي الاكس بوكس، لكن يظل النقد الأكبر الموجة لهذه اللعبة أنها لم تحمل على أجهزة الموبايل مما ترك أثر سلبي في نفوس بعض اللاعبين أثر اللعبة، بالإضافة إلى بعض التقنيات الفنية الأخرى مما جعل الشركة المصنعة تسارع في إجراء التعديلات وإصدارها على النسخة الجديدة بالتزامن مع يونيو الجاري، حيث اشتغل الإصدار الجديد على إضافة فريق الأحلام والذي لم يكون متوفر فيما سبق، ولاسيما تحسين جودة الجرافيك وتحسين الخادم أثناء الاتصال أون لاين، كذلك تم إضافة أكثر من لعبة جديدة من مباريات الدوري الإنجليزي…وغيرها من المباريات الأخرى.

طريقة تحميل لعبة اي فوتبول بيس 2022

للحصول على النسخة الجديدة من اللعبة يمكن تطبيق الخطوات التالية:

لابد من الدخول على متجر جوجل بلاي للأندرويد، وأبل ستور لأجهزة الآيفون.

ثم الضغط على صندوق البحث وكتابة “Football pes 2022 Mobile”

بذاك ستظهر اللعبة على الشاشة.

فيتم الضغط على زر تثبيت أو تنزيل.

بذلك تنتظر حتى تتم عملية التحميل ١٠٠%.

وتنطلق باللعب مع فريقك الخاص وتتبع خطوات اللعبة كما يجب.

ويمكنك التعرف على طريقة اللعبة في لعبة الفوتبول بيس من خلال تصفح موقعنا والتعرف علي طرق تشغيل واستخدام اللعبة بشكل صحيح.