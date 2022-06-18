نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء كول تون اتصالات بالكود المختصر والرسائل النصية وعبر ماي اتصالات وحافظ على رصيدك في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون شبكة المحمول اتصالات يودون التعرف على كيفية إلغاء كول تون اتصالات وذلك لأن البعض قد يقوم بالضغط على الزر الذي يقوم بإدخال نغمات الكول تون دون قصد لذلك سوف نوفر لكم هذه الطريقة من خلال سطور المقال بكل سهولة ودون الحاجة إلى التواصل مع الشركة فعليكم متابعتنا.

إلغاء كول تون اتصالات

في بعض الأحيان يجد بعض مستخدمي شبكات المحمول المختلفة رسالة نصية تصلهم وتفيدهم بأنه تم خصم ثمن نغمة كول تون في حين أن المستخدم لم يقم بذلك إطلاقًا، كما أن البعض حينما يقوم بالاتصال بإحدى الأشخاص قد يقوم بالضغط على رقم 1 والذي يجعل نغمة الكول تون تنتقل إلى رقمه، لذلك في حين أنك تحتاج إلى إلغاء هذه النغمة فسوف نقدم لك بعض الطرق التي تساعدك على ذلك دون أن يتم خصم رصيدك، وإليك أهم هذه الطرق.

كود إلغاء الكول تون مجانًا

يمكنك إلغاء نغمات الكول تون دون خصم أي رصيد من هاتفك، وذلك من خلال الطريقة التالية:

في البداية افتح لوحة المفاتيح.

اضغط على الكود التالي *15*5#.

بعد ذلك اختار الشريحة الخاصة بشبكة اتصالات.

بعد ذلك يتم اختيار زر الاتصال.

ثم قم بالضغط على رقم واحد في الرسالة النصية التي تصلك.

بعد ذلك سوف تجد رسالة نصية تصل إلى هاتفك لتبلغك بأن النغمة قد ألغيت.

إلغاء الكول تون عن طريق الرسائل النصية

يمكنك أن تتخلص من نغمات الكول تون بكل سهولة من خلال الطريقة التالية:

كما توجد طريقة أخرى لإلغاء النغمة وهي الضغط على ايقونة الرسائل النصية.

بعد ذلك قم بكتابة كلمة إلغاء في الخانة المخصصة بكتابة الرسائل النصية.

ثم قم باختيار ارسال لترسلها لرقم 1600.

بعد ذلك قم باختيار زر تأكيد الإرسال، وبعد القليل من الدقائق تصلك رسالة نصية تؤكد الإلغاء.

إلغاء الكول تون بتطبيق ماي اتصالات

تخلص من نغمة الكول تون بالدخول على التطبيق المعروف للشركة، والذي يسمى باسم ماي اتصالات.

بعد ذلك قم باختيار زر إلغاء الكول تون.

في نهاية الحديث عن إلغاء كول تون اتصالات فقد قدمنا لكم أسهل الطرق للإلغاء الأولى بإحدى الأكواد المجانية، والثانية بأرسال رسالة نصية للشركة، والثالثة من خلال تطبيق ماي اتصالات المعروف، فعليك الإلغاء بالطريقة التي تناسبك.