طريقة الحصول علي تحديث لعبة Grand Theft Auto V علي اي جهاز

تعرف علي طريقه الحصول علي Grand Theft Auto V (GTA 5) في نسخته لـ PS5 و Xbox Series X | S. حيث بعد اجتياز الجيلين السابقين، ستقفز لعبة فيديو Rockstar Games التاريخية إلى الجيل الجديد مع جميع مزايا إصدار الكمبيوتر الشخصي، وأوقات التحميل التي طال انتظارها، و 60 إطارًا في الثانية الذي طال انتظاره دون التخلي عن الحد الأقصى من الدقة. تم بالفعل الكشف عن الوزن الرسمي للعبة بينما تعلن الشركة عن توفر التحميل المسبق.

Grand Theft Auto V

بهذه الطريقة، يمكن لأولئك الذين يخططون للحصول على GTA 5 لـ PS5 أو Xbox Series الآن الحصول عليها مسبقًا على وحدة التحكم الخاصة بهم، وهي طريقة لتوفير بضع دقائق أو ساعات، اعتمادًا على سرعة التنزيل لدى جهازك، ومن ثم بدأ اللعب في أسرع وقت ممكن.

حجم النهائي لـ GTA 5

حجم النهائي لـ GTA 5 على PS5: 11 جيجا بايت أكثر من PS4، حيث يعد الحجم النهائي لـ GTA 5 على PlayStation 5 في نسخته 01،001،000 هو 86،837 جيجا بايت، وفقًا لحساب PlayStation Game Size، الذي يراقب إضافات البرامج الجديدة إلى PS Store. نحن نتحدث عن اختلاف 11 جيجا بايت مقارنة بإصدار PS4. على الرغم من أن الوزن الأولي في PlayStation 4 كان 57 جيجابايت، إلا أنه كان يكتسب حجمًا مع التحديثات. من المتوقع أن يكون الوزن متشابهًا جدًا في وحدات تحكم Xbox.

مميزات التحديث الجديد Grand Theft Auto V

إليك الجديد في إصدارات الجيل التالي من Grand Theft Auto 5