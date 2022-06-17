نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول علي تحديث لعبة Grand Theft Auto V علي اي جهاز في المقال التالي
تعرف علي طريقه الحصول علي Grand Theft Auto V (GTA 5) في نسخته لـ PS5 و Xbox Series X | S. حيث بعد اجتياز الجيلين السابقين، ستقفز لعبة فيديو Rockstar Games التاريخية إلى الجيل الجديد مع جميع مزايا إصدار الكمبيوتر الشخصي، وأوقات التحميل التي طال انتظارها، و 60 إطارًا في الثانية الذي طال انتظاره دون التخلي عن الحد الأقصى من الدقة. تم بالفعل الكشف عن الوزن الرسمي للعبة بينما تعلن الشركة عن توفر التحميل المسبق.
Grand Theft Auto V
بهذه الطريقة، يمكن لأولئك الذين يخططون للحصول على GTA 5 لـ PS5 أو Xbox Series الآن الحصول عليها مسبقًا على وحدة التحكم الخاصة بهم، وهي طريقة لتوفير بضع دقائق أو ساعات، اعتمادًا على سرعة التنزيل لدى جهازك، ومن ثم بدأ اللعب في أسرع وقت ممكن.
حجم النهائي لـ GTA 5
حجم النهائي لـ GTA 5 على PS5: 11 جيجا بايت أكثر من PS4، حيث يعد الحجم النهائي لـ GTA 5 على PlayStation 5 في نسخته 01،001،000 هو 86،837 جيجا بايت، وفقًا لحساب PlayStation Game Size، الذي يراقب إضافات البرامج الجديدة إلى PS Store. نحن نتحدث عن اختلاف 11 جيجا بايت مقارنة بإصدار PS4. على الرغم من أن الوزن الأولي في PlayStation 4 كان 57 جيجابايت، إلا أنه كان يكتسب حجمًا مع التحديثات. من المتوقع أن يكون الوزن متشابهًا جدًا في وحدات تحكم Xbox.
مميزات التحديث الجديد Grand Theft Auto V
إليك الجديد في إصدارات الجيل التالي من Grand Theft Auto 5
- ستوفر Grand Theft Auto 5 و GTA Online لأجهزة PS5 و Xbox Series X مجموعة متنوعة من التحسينات المرئية واللعب مقارنة بإصدارات PlayStation 4 و Xbox One.
- تشمل التحسينات التي سنراها في GTA 5 أوقات تحميل أسرع؛ تحسين الإضاءة والظلال وانعكاسات المياه؛ زيادة عدد السكان وتنوع حركة المرور وكثافة الغطاء النباتي؛ وانفجارات جديدة مفصلة للغاية.
- يمكن للاعبين على وحدات التحكم الجديدة الاختيار بين خيارات الرسومات، اعتمادًا على الطريقة التي يفضلون ظهورها بها وكيفية أدائها. سيكونون قادرين أيضًا على نقل تقدمهم في GTA 5 و GTA Online من وحدات تحكم الجيل السابق إلى منصات جديدة من خلال Rockstar Games Social Club.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الحصول علي تحديث لعبة Grand Theft Auto V علي اي جهاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.