نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح محفظة زين كاش الاردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق زين كاش في الأردن سنة 2011 فهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، زين كاش هي وسيلة دفع إلكترونية آمنة تتيح للعملاء دفع الفواتير وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تعبئة الرصيد أو شراء باقات الإنترنت والتسوق، وسنوضح لك في هذا المقال طريقة فتح محفظة زين كاش الاردن.

طريقة فتح محفظة زين كاش الاردن

لفتح محفظة زين عليك زيارة أحد معارض زين في المملكة الأردنية الهاشمية وإصدار بطاقة زين كاش بمبلغ 4 دنانير أردنية وبحد أدنى للإيداع 5 دنانير أردنية، وبعد ذلك يمكنك فتح محفظة زين كاش الاردن من خلال التطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة فقدان بطاقة زين كاش تكون تكلفة إصدار بطاقة جديدة 4 دنانير أردنية.

طريقة شحن رصيد محفظة زين كاش؟

يمكن شحن محفظة زين النقدية عبر معارض زين الأساسية أو وكلاء فرعيين يحملون شعار زين كاش في متاجر الهواتف المحمولة ومحلات السوبر ماركت، كما يمكنك شحن المحفظة عبر تطبيق e-fawateercom.

كيفية الدفع من خلال زين كاش

الدفع باستعمال بطاقة زين كاش في المتاجر.

الدفع باستعمال ساعة زين كاش المزودة بتقنية NFC، والمتاحة في متاجر ومدارس معينة على سبيل المثال مدرسة الكلية العلمية، حيث يمكن للطلاب استخدام الساعة الشراء من مطعم المدرسة.

الدفع الإلكتروني باستعمال تطبيق زين كاش فيتم تحويل الاموال إلى المتجر، ويتم استعمال التطبيق في عمليات الشراء الإلكترونية للبطاقات والمنتجات المتاحة في التطبيق بالإضافة إلى دفع الفواتير.

كيفية استعمال زين كاش

تحويل الأموال

بعد شحن محفظة زين بمبلغ من المال، يمكن تحويل الأموال إلى عملاء آخرين من خلال التطبيق على الهاتف المحمول عن طريق إدخال رقم المحفظة التي تريد تحويل الأموال إليها أو عن طريق إدخال اسم الشخص الذي تريد تحويل الأموال إليه.

تعبئة رصيد

لا تقتصر هذه الخدمة على عملاء زين حيث بإمكان لعملاء أورانج وأمنية شحن رصيدهم باستعمال تطبيق زين كاش.

التسوق

يمكن إجراء الدفع بأمان في مجموعة متاجر كتحويل أموال للمتجر أو باستخدام بطاقة زين كاش حيث يتم إرسال رقم التحقق قبل إكمال العملية.

دفع الفواتير

يمكنك تسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف من خلال تطبيق زين كاش بالتعاون مع e-fawateer.com وبالطبع تستطيع تسديد كافة فواتير زين عن طريق التطبيق.

التبرع وخدمة المجتمع

يمكن تحويل الأموال إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات اجتماعية أو تساعد الفقراء.