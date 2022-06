اشحن ببجي حالا.. شحن شدات ببجي من موقع اللعبة الرسمي والحصول على 20 ألف شدة

شحن شدات ببجي، الآن فإنه يمكن للجميع شحن شدات ببجي عبر الموقع الجديد الخاص بالشجن، حيث قد تم الإعلان من قبل الشركة العربية المسؤولة عن لعبة ببجي ان الرابط الخاص بشحن الشدات قد تم تحديثه، وذلك بعد ان تم تحديث لعبة ببجي، حيث قد تم الإعلان من قبل ببجي العربية عبر الصفحة الرسمية على تويتر “The new Crystal Power song is now available! Complete one classic match with friends to collect the new song!Magical crystal powers ignited on the stage. Crystals come on stage and play the mysterious scenario!، أغنية قوة الكريستال الجديدة متاحة الآن! أكمل مباراة كلاسيكية واحدة مع الأصدقاء لجمع الأغنية الجديدة! اشتعلت قوى الكريستال السحرية في المسرح. تأتي الكريستالات على خشبة المسرح ويلعبن السيناريو الغامض!”، وقد تمت اضافة هذا بعد التحديث الاخير الخاص باللعبة.

شحن شدات ببجي

لقد تمت اتاحة رابط شحن شدات ببجي لكافة اللاعبين على مستوى الدول العربية المختلفة، وذلك ليتمكن كافة اللاعبين من شحن الشدات، حيث ان شدات ببجي تعتبر مثل أموال وهمية داخل اللعبة، يمكن من خلالها شراء الازياء الجديدة والاسلحة ايضًا، وذلك عن طريق تحويل الاموال الحقيقة إلى أموال وهمية داخل اللعبة يمكن من خلالها شراء اي شئ مرغوب به داخل اللعبة بعد شحن الشدات.

خطوات وطريقة شحن شدات ببجي