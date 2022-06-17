واتساب يختبر ميزة جديدة رائعة للمحادثات الجماعية

يعمل تطبيق واتساب الشهير WhatsApp على إضافة العديد من التحديثات الخاصة إلى الدردشات الجماعية، وذلك من أجل الحصول على رضاء أكثر من ملياري مستخدم على التطبيق، وذلك بعدما أتاحت بشكل رسمي خلال الفترة القليلة الماضية على إضافة ما يصل إلى 512 شخصاً إلى المجموعات، وذلك من أجل تسحين تجربة المستخدمين على التطبيق خلال هذه المرحلة في ظل منافسة قوية وشرسة بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم، حيث يحاول التطبيق على جذب العديد من العملاء الجدد إلى التطبيق خلال الفترة القادمة.

من جانبه أشار الموقع التقني “androidpolice” ان التطبيق يوقم حالياً بتطوير ميزة جديدة رائعة، حيث تسمح تلك الميزة لمسؤولي المجموعات بإدارة مجموعاتهم بشكل أفضل خلال المرحلة القادمة، حيث أنها سوف تمكنهم من تقيد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام للدردشة الجماعية وذلك عبر رابط المجموعة، حيث تمكن المستخدم من تحديد من ينضم محادثات المجموعة.

ووفقاً لموقع WABetaInfo المعتم برصيد مزايا واتساب الجديدة، أن التطبيق التابع لشركة ميتا سوف يقدم خيار جديد ضمن تحديثات الإصدارات التجريبية من التطبيق، حيث يكون تحت اسم الموافقة على عضوية المجموعة “Group Membership Approva”، حيث يُساعد مسؤولي المجموعة على إدارة مجموعاتهم بشكل رائع وأفضل من المجودة عليه حالياً، وأظهرت لقطة الشاشة التي شاركها الموقع، أنه سوف يحتاج المستخدمون إلى تشغيل تلك الميزة يدوياً، مما يسمح لهم باختيار من يمكنه الدخول إلى دردشة معينة من خلال رابط دعوة المجموعة.

يُعد اختيار الموافقة الجديد إضافة اختيارية للمستخدم من أجل مساعدة مسؤولو المجموعات على تنظيم المحادثات الخاصة بهم بشكل أفضل، حيث تُعتبر تلك الميزة رائعة ومفيدة للغاية لأنها تُسهل عليهم المجموعات التي تضم اكثر من 500 مشاركاً وفقاً للتحديثات التي أعن عنها التطبيق مؤخراً، وسوف تظهر في إعدادات المجموعة خيارات التبديل بين تشغيلها أو إيقاف التشغيل، ويمكن لمسؤولي المجموعة إدارة جميع الطلبات الواردة من الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام للمجموعة عبر الروابط، حيث يتطلب من مسؤولي المجموعة تبديل تلك الميزة بشكل مباشر ضمن إعدادات المجموعة من أجل التمكين على الموافقة على طلبات المجموعة، وأن نظام الموافقة على العضوية قيد التطوير وسوف يتم إصداره في تحديث مستقبلي.