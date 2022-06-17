نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح بكجات إي فوتبول 22 موبايل الموسم الثاني والحصول على بطاقات 5 نجوم في إي فوتبول 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح بكجات إي فوتبول 22 موبايل ، انطلقت أمس أحداث الموسم الثاني من لعبة إي فوتبول 2022 موبايل. وذلك عبر تحديث حجمه 300 ميجا وتتضمن هذا التحديث الكثير من بكجات بيس 2022 موبايل المطورة. والعديد من اللاعبين المطورون كما تم نزول وفتح بكجات ليجندري إي فوتبول 22 والتي تضم اللاعب فورلان نسخة أتليتكو مدريد. كما تم نزول أيضا بكج مطور فريق ليفر بول الإنجليزي. والذي يضم محمد صلاح وفان دايك وساديو ماني والعديد من الأسماء في هذا البكج.

ويمكن الحصول بحد أقصى على 3 لاعبين من هذا البكج بحد أقصى بعدد 100 كوينز في كل مرة. كذلك هناك بكج دوري أبطال أوروبا والذي يضم أيضا نسخة لمحمد صلاح بقوة 93 بدون تدريب والمهاجم كريم بنزيما بقوة 91 بدون تدريب أيضا. ولكن هذا البكج يمكن فتحه عن طريق الحصول على بطاقات 5 نجوم في إي فوتبول 2022 موبايل. ويمكن شراء كل لاعب على حدة بدون قرعة. واليوم سوف نستعرض ما هي البكجات التي تم نزولها في إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني وكيفية الحصول على بطاقات 5 نجوم وذلك من خلال الأسطر القليلة القادمة.

فتح بكجات إي فوتبول 22 موبايل ميسي ونيمار

تم نزول هذا البكج في مهام لعبة إي فوتبول 2022 موبايل يوم أمس الخميس 16 من يونيو الجاري. حيث يضم كل بكج من نسخة ليجندري من ميسي ومعه عدة لاعبين مطورين وكذلك نيمار ومعه عدد من لاعبين مطورين أيضا. ويمكن فتح بكجات ليجندري إي فوتبول 22 عن طريق الكوينز التي تم حصرها من قبل بعدد 2000 كوينز للبكج الواحد. ويمكن أيضا شراء بعض الكوينز للوصول إلى 2000 كوينز لشراء هذا البكج الأسطوري. كما هناك عدة بكجات أخرى مكونة من لاعبين ليجندري مع لاعبون مطورون ولكن بقيمة كوينزات أقل تصل حتى 1500 كوينز. وهناك أيضا بكجات بعدد 500 كوينز ولكن لا ننصح بشراؤهم حيث أن هذه البكجات تعتبر ضعيفة بالنسبة للذين لديهم لاعبين مطورون من النسخة السابقة 2021.

الحصول على بطاقات 5 نجوم في إي فوتبول 2022 موبايل

فتح بكجات إي فوتبول 22 موبايل من بكج دوري أبطال أوروبا والذي يضم محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي. وكريم بنزيما وتيبو كوروتوا. حيث يمكن فتح هذا البكج وخيار اللاعب الذي تريده وتقوم بشراؤه ببطاقات الخمس نجوم حيث كل لاعب يمكنك الحصول عليه ببطاقة واحدة من الخمس نجوم. وهناك عدة تساؤلات حول كيفية الحصول على بطاقات 5 نجوم في إي فوتبول 2022 موبايل. حيث الحصول عليهم أمرا سهلا وليس بالصعب. وكل ما هو عليك عزيزي المستخدم إتباع الخطوات التالية.

للحصول على بطاقات 5 نجوم وفتح بكجات بيس 2022 موبايل يجب الدخول على اللعبة أولا.

كما يجب الدخول على مهام اللعبة (OBJECTIVES).

ثم انزل إلى أسفل عند مهام الحصول على بطاقات 5 نجوم سوف تتطلب منك اللعبة لعب منافسات معينة للحصول على هذه البطاقة. والمنافسات هي لعب 5 مباريات عن طريق خيار MATCH >EVENT > NATIONALTEAMS. حيث يجب لعب 5 مباريات مع المنتخبات والفوز بها حتي يتم الحصول على بطاقات 5 نجوم في إي فوتبول 2022 موبايل وشراء لاعبين مطورون من بكج أبطال أوروبا.

والآن لقد تعرفنا سويا على كيفية فتح بكجات إي فوتبول 22 موبايل ميسي ونيمار. وكذلك كيفية الحصول على بطاقات 5 نجوم في إي فوتبول 2022 موبايل لشراء لاعبين من بكج أبطال أوروبا. نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.