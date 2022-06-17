مواصفات سيارة بي إم دبليو 5 سيريز والعيوب الموجودة بها

تعتبر سيارة بي إم دبليو 5 سيريز من أكثر العربيات التي يتم البحث والسؤال عن المميزات التي تتمتع بها خاصة في الشرق الأوسط والدول العربية بشكل خاص بسبب جودة الخدمات المصنعة منها فضلا على أنها صناعة ألمانية ويعتبر ذلك من أهم مميزاتها على الإطلاق.

مواصفات سيارة بي إم دبليو 5 سيريز

جميع المصابيح الموجودة في السيارة سواء الأمامية والخلفية من النوع الليد والذي يضمن متعة وجودة أعلى من حيث الاستخدام والمميز أنه يوحد مصابيح مخصصة للوضاءة في النهار فقط وهى أيضا من نوع الليد، والإضاءة لا تتوقف عند ذلك الحد بل يوجد أيضا كشافات مخصصة في الأوقات الضبابية وتوجد أيضا في الإمام والخلفية.

المحرك يوجد به ٤ سلندرات .

تبلغ السعة ١.٦ لتر.

تصل قوة المحرك الخاص بهذه السيارة إلى ١٧٠ حصان.

تصل قوة دوران المحرك للمتر الواحد ٢٩٠ وحدة نيوتن.

ناقل الحركة بها أوتوماتيك ويتم ذلك بواسطة ٨ ناقلات.

أبعاد سيارة بي إم دبليو 5 سيريز

العرض الخاص بالسيارة ٢.١٢٦ مليمتر.

الطول الخاص بها ٤.٩٦٣مليمتر.

الارتفاع ١.٣٩٧ مليمتر.

تجهيزات السيارة سواء من الداخل أو الخارج

المقاعد الموجود في السيارة من الداخل مصنعة من الجلد الطبيعية.

المعدات الأمامية يتم تحريكها بشكل كهربائي.

متاح بداخلها أجهزة تكييف وتبريد في فصل الصيف وأيضا للتدفئة في فصل الشتاء كما أنه يوجد بداخلها أجهزة للتدليك والمساج.

مكبرات صوت استريو يصل عددها ٨ مكبرات.

تدعم جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أند رويد أو ios مثل أجهزة الايفون.

يوجد بها شاشه تاتش ١٢ بوصة.

سقف السيارة يوجد به فتحة يتم غلقها وفتحها بشكل كهربائي.

عيوب سيارة بي إم دبليو 5 سيريز

عيوب سيارة بي إم دبليو 5 سيريز كالأتي: